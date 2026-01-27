Αιγιάλεια: Σε πλειστηριασμό ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου – επαναλαμβάνεται αύριο η διαδικασία

Σε πλειστηριασμό οδηγείται ακίνητο του τραγουδιστή Μάκη Χριστοδουλόπουλου στην περιοχή της Αιγιάλειας, με τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται μετά τον άγονο πλειστηριασμό του Νοεμβρίου και την τιμή εκκίνησης να ξεπερνά τις 590.000 ευρώ.

Pelop News

Σε επαναληπτικό πλειστηριασμό οδηγείται αύριο, Τρίτη 28 Ιανουαρίου, ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου που βρίσκεται στην περιοχή της Αιγιάλειας, μετά την άκαρπη διαδικασία που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno», ο αρχικός πλειστηριασμός στις 19 Νοεμβρίου 2025 δεν απέδωσε αποτέλεσμα, με συνέπεια η διαδικασία να επαναλαμβάνεται. Όπως σημείωσε η δημοσιογράφος Νάνσυ Νικολαΐδου, η υπόθεση αφορά διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε το 2014 για οφειλή ύψους περίπου 10.000 ευρώ.

Ο πλειστηριασμός αναμένεται να ξεκινήσει με τιμή πρώτης προσφοράς 593.100 ευρώ και αφορά ακίνητο που περιλαμβάνει διώροφη κατοικία περίπου 190 τετραγωνικών μέτρων, δύο ημιτελείς διώροφες κατοικίες, καθώς και πισίνα, σε περιοχή της Αιγιάλειας.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει τοπικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για γνωστό πρόσωπο με παρουσία στην περιοχή, ενώ η διαδικασία θα παρακολουθηθεί στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.


