Αιγιάλεια: Σε πλειστηριασμό ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου – επαναλαμβάνεται αύριο η διαδικασία

Σε επαναληπτικό πλειστηριασμό οδηγείται αύριο, Τρίτη 28 Ιανουαρίου, ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου που βρίσκεται στην περιοχή της Αιγιάλειας, μετά την άκαρπη διαδικασία που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno», ο αρχικός πλειστηριασμός στις 19 Νοεμβρίου 2025 δεν απέδωσε αποτέλεσμα, με συνέπεια η διαδικασία να επαναλαμβάνεται. Όπως σημείωσε η δημοσιογράφος Νάνσυ Νικολαΐδου, η υπόθεση αφορά διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε το 2014 για οφειλή ύψους περίπου 10.000 ευρώ.

Ο πλειστηριασμός αναμένεται να ξεκινήσει με τιμή πρώτης προσφοράς 593.100 ευρώ και αφορά ακίνητο που περιλαμβάνει διώροφη κατοικία περίπου 190 τετραγωνικών μέτρων, δύο ημιτελείς διώροφες κατοικίες, καθώς και πισίνα, σε περιοχή της Αιγιάλειας.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει τοπικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για γνωστό πρόσωπο με παρουσία στην περιοχή, ενώ η διαδικασία θα παρακολουθηθεί στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



