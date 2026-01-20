Αιγιάλεια: Σήμερα η κηδεία του Πολιτικού Μηχανικού Μαρίνου Σκανδάμη

Ο Μαρίνος Σκανδάμης έφυγε σε ηλικία 57 ετών. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δυο τους παιδιά.

20 Ιαν. 2026 8:55
Pelop News

Σήμερα Τρίτη 20/01/2026, θα αποχαιρετήσουν συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι, τον Πολιτικό Μηχανικό Μαρίνο Σκανδάμη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη για τη ζωή του.

Η κηδεία θα τελεστεί στις 2.30 το μεσημερί  στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου, στις Καμάρες Αιγιάλειας.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Πηνελόπη Μπουζαλά και τα παιδιά του Ειρήνη, τελειόφοιτη Νομικής ΑΠΘ και Νίκο, φοιτητή στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο εκλιπών ήταν απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής, Πόλεων και Κτηρίων.

Εργάστηκε με αφοσίωση στον κλάδο του επί σειρά ετών, παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε δημόσια και ιδιωτικά έργα σε όλη την χώρα, με διάφορες ιδιότητες, όπως σύμβουλος πολιτικός μηχανικός, επιβλέπων μηχανικός, εργοταξιάρχης και επιτόπου μηχανικός.

Προσέφερε έτσι στην κατασκευή ξενοδοχείων όπως των Villas, Santo Mine, Orama, Radison Blu στην Σαντορίνη, Casa Μarron της Grecotel στην Αχαία, στην κατασκευή έργων όπως της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δυτικών Κυκλάδων (Τμήμα Νάξος – Θήρα – Λαύριο), του Νέου Λιμένα Πατρών, της Ολυμπίας Οδού (τμήμα Κόρινθος – Πάτρα), του Χ.Υ.Τ.Υ. Π.Ε. Ηλείας, του Νέου Υποσταθμού Α.Δ.Μ.Η.Ε. στη Σαντορίνη, του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, όπως επίσης στην κατασκευή πολλών Super Markets της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε., αλλά και στην ολοκλήρωση των ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

 

