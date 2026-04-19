Αιγιάλεια: Συνάντηση Ανδριόπουλου με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για τις αλλαγές του e-ΕΦΚΑ

Την Τετάρτη 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημάρχου Τάκη Ανδριόπουλου με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, με αντικείμενο τις προτεινόμενες αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο Χατζηδάκη και ειδικότερα το άρθρο 10, που αφορά τον e-ΕΦΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα εξεταστούν οι επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την κατάργηση τοπικών δομών και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων εκτός της Αιγιάλειας, καθώς και οι συνέπειες για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στόχος της συζήτησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση κοινών θέσεων, με γνώμονα την προστασία των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες.

