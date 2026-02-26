Αιγιάλεια: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχορηγήσεων για συλλόγους – Προθεσμία έως 3 Απριλίου, όλα τα δικαιολογητικά

Οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Αιγιαλείας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για τις δράσεις που σχεδιάζουν για το έτος 2026.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 2 Μαρτίου 2026 έως 3 Απριλίου 2026.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης, Αρχείου και Διοικητικής Μέριμνας, στη διεύθυνση Παναγιωτοπούλων 12, και ώρες 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.(*)

Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεών σας, ώστε να μπορέσουν να εξεταστούν και να εγκριθούν έγκαιρα οι επιχορηγήσεις για την υποστήριξη των δράσεών σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής & ΚΔΑΠ στο τηλέφωνο [26910-26694, εσωτ. 1].

Για την ετήσια επιχορήγηση των Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του συλλόγου με την οποία να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις και η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών (μεταγενέστερες της αίτησης) για τις οποίες αιτούνται επιχορήγηση. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από το Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των συλλόγων.

Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης, με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό δαπάνης.

Στην αίτηση να αναγράφεται οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα e-mail ενώ προαιρετικά θα μπορούσε να γίνει μία αναφορά στο έτος ίδρυσης του Συλλόγου, στον αριθμό των μελών, συμμετοχές, διακρίσεις.

Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων οι οποίες δεν θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από επιχορήγηση του Δήμου. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και οποιουδήποτε κάθε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος (παρ.1 άρθρο 180 του Ν. 4820/21).

Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από Διοικητικό Συμβούλιο και οποιουδήποτε κάθε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό (Εξελεγκτική Επιτροπή- Γενική Συνέλευση). Οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι δηλ. το ποσό των εσόδων να είναι ίσο με αυτό των εξόδων.

4. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου.

Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικής Συνέλευσης και οποιουδήποτε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό (Εξελεγκτική Επιτροπή)

Ειδικός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκε (παρ.1 άρθρο 180 του Ν. 4820/21). Ο ειδικός απολογισμός θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φωτοτυπημένα τιμολόγια ή αποδείξεις καθώς και από το Ετήσιο πρόγραμμα αγώνων για το 2025 με ημερομηνίες των αγώνων και τις σχετικές δαπάνες της επιχορήγησης.

Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικής Συνέλευσης και οποιουδήποτε κάθε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό (Εξελεγκτική Επιτροπή).

Οι σύλλογοι που δεν έλαβαν επιχορήγηση για το έτος 2025 παρακαλούμε να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει επιχορήγηση από κανένα κρατικό φορέα για το έτος 2025.

6. Το διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφερειακή Ενότητα (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Η’ αριθ. 14 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’):

α) Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος

β) Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α)

γ) Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.

Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.

Για τους συλλόγους που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος (2025) με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) συνολικά ετησίως, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου (σύμφωνα με το αρ. 83 του Ν.4727/2020), ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν, στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, συνοδευόμενη από εκτύπωση των δαπανών όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο site.

Για τους φορείς που δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) κατά το προηγούμενο έτος, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, επειδή δεν επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000€.

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 Ν.4727/2020 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης (άρθρο 14 του Ν.4270/2014) στο μέλλον.

9. Εγγραφή στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «somateia.gga.gov.gr» (ισχύει μόνο για τα Αθλητικά Σωματεία) Βασική προϋπόθεση η εγγραφή/καταχώριση των Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π) και κοινωφελών φορέων, στη βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. (Η υπ’αριθ. ΔΟΚοιΠ/13756/25-7-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών)

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων, το αρμόδιο τμήμα δεν θα δέχεται εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Μετά την λήψη απόφασης σχετικά με την επιχορήγηση των Αθλητικών & Πολιτιστικών Σωματείων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

Γραμμάτιο είσπραξης

2. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο.

3. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης.

4. Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.

5. Φορολογική ενημερότητα

6. Ασφαλιστική ενημερότητα

