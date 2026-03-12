Αιγιάλεια: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων από 1η Απριλίου – Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

Σε ενημέρωση προς τους δημότες προχώρησε ο Δήμος Αιγιαλείας, υπενθυμίζοντας ότι ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου ενεργοποιούνται οι υποχρεώσεις για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, καθώς και για την υποβολή σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδου είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr και του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιδιοκτήτες και γενικότερα οι υπόχρεοι καλούνται να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους από την 1η Απριλίου, με καταληκτική ημερομηνία τόσο για την ολοκλήρωση του καθαρισμού όσο και για την υποβολή της σχετικής δήλωσης την 15η Ιουνίου 2026. Από εκεί και πέρα, η υποχρέωση δεν σταματά στον αρχικό καθαρισμό, καθώς απαιτείται η διατήρηση των χώρων σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η ίδια η πλατφόρμα του gov.gr αναφέρει ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κοπή και απομάκρυνση ξερών χόρτων και θάμνων, την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, τον καθαρισμό από κλαδιά και συσσωρευμένη φυτική ύλη, αλλά και την αραίωση της πυκνής βλάστησης, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Το νέο πλαίσιο, όπως επισημαίνει ο Δήμος Αιγιαλείας, δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Υπόχρεοι θεωρούνται επίσης οι επικαρπωτές, οι μισθωτές, οι χρήστες, αλλά και φορείς του Δημοσίου για ακίνητα που διαχειρίζονται. Η υποχρέωση αφορά οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών, σε απόσταση έως 100 μέτρων από αυτά, αλλά και εκτός σχεδίου εκτάσεις με κτίσμα, εφόσον δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία. Αντίστοιχες διατυπώσεις για τους υπόχρεους και τις κατηγορίες των χώρων εμφανίζονται και στις οδηγίες που συνοδεύουν τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 31 Οκτωβρίου, οι υπόχρεοι οφείλουν να φροντίζουν ώστε τα οικόπεδα να παραμένουν καθαρά, χωρίς νέα συσσώρευση καύσιμης ύλης. Ο Δήμος τονίζει ότι στόχος αυτής της συνεχούς υποχρέωσης είναι η μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς κατά τους πιο κρίσιμους μήνες του έτους.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στις κυρώσεις που προβλέπονται για όσους δεν συμμορφώνονται. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπέδων, για μη υποβολή δήλωσης, αλλά και βαρύτερες συνέπειες σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης. Παράλληλα, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στους υπόχρεους. Η δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού και η επιβολή διοικητικών προστίμων αποτυπώνονται και στις δημόσιες οδηγίες για το σύστημα δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων.

Ο Δήμος Αιγιαλείας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν συνέπεια και υπευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη των πυρκαγιών δεν είναι μόνο διοικητική υποχρέωση, αλλά κρίσιμο ζήτημα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

