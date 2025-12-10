Αιγιάλεια: Υπόμνημα κατοίκων για τη νέα γέφυρα στον Σελινούντα – Τι ζητούν

Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι της οδού Φτέρης και της οδού Κορίνθου στο Αίγιο, με υπόμνημα που απέστειλαν στις 10/12/2025 προς τον Δήμο Αιγιαλείας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Υποδομών, σχετικά με την υπό κατασκευή νέα γέφυρα στον ποταμό Σελινούντα, στη θέση της Κοινότητας Σελινούντας.

Στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι η παλιά γέφυρα, η οποία βρισκόταν σε χρήση επί δεκαετίες, παρουσίαζε σοβαρή στατική ανεπάρκεια αλλά και σημαντικό πρόβλημα ύψους, το οποίο εμπόδιζε τη ροή του ποταμού και των φερτών υλικών σε κάθε ισχυρή νεροποντή. Όπως αναφέρουν, στο παρελθόν ο ποταμός είχε υπερχειλίσει επανειλημμένα, με αποτέλεσμα πλημμυρικά φαινόμενα που έπνιξαν σπίτια, καταστήματα και υπόγεια στις γύρω περιοχές.

Στα πιο πρόσφατα χρόνια, η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων κατέφευγε σε προσωρινές λύσεις, χρησιμοποιώντας μηχανήματα για την απομάκρυνση φερτών υλικών κατά τη διάρκεια κακοκαιριών, προκειμένου να αποφευχθούν νέες καταστροφές. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι κάτοικοι, η ανάγκη για νέα γέφυρα ήταν πρωτίστως αντιπλημμυρική και όχι απλώς συγκοινωνιακή.

Παρά την αναμονή και τις προσδοκίες για ένα ασφαλές έργο, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι το τελευταίο δίμηνο, με την έναρξη της κατασκευής από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ», διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το ύψος της νέας γέφυρας φαίνεται να είναι σχεδόν ίδιο με αυτό της παλιάς. Το γεγονός αυτό, όπως υπογραμμίζουν, δημιουργεί άμεσο κίνδυνο νέων υπερχειλίσεων.

Αναφέρουν ακόμη ότι οι δημόσιες διαβεβαιώσεις πως προβλέπεται εκβάθυνση του ποταμού είναι παραπλανητικές, καθώς –όπως σημειώνουν– σε 2-3 χρόνια τα φερτά υλικά θα ξανακλείσουν το πέρασμα, επαναφέροντας τον κίνδυνο.

Τα αιτήματα των κατοίκων

Με το υπόμνημά τους καλούν τις αρμόδιες αρχές:

Να παρέμβουν άμεσα, πριν ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση, ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία της μελέτης και ο τρόπος υλοποίησης του έργου.

Να διασφαλιστεί ότι η νέα γέφυρα θα κατασκευαστεί σε επαρκές ύψος, ώστε να αποτραπούν μελλοντικές πλημμύρες και καταστροφές.

Οι κάτοικοι προειδοποιούν ότι η συνέχιση του έργου με την παρούσα μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη των τραγικών περιστατικών του παρελθόντος και ζητούν η φωνή τους να ληφθεί υπόψη πριν καταστεί αργά.

