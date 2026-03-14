Αιγιαλός και παραλία: Έως τις 30 Απριλίου η προθεσμία για τις αιτήσεις παραχώρησης

Παράταση έως και την Τετάρτη 30 Απριλίου 2026 δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία. Η αρχική προθεσμία εξέπνεε στις 15 Μαρτίου 2026, ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου, αποφασίστηκε η μετάθεσή της για ενάμιση ακόμη μήνα.

Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία είναι διαθέσιμη μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Με την παράταση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν περισσότερο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα αιτήματά τους.

