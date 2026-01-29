Αίγιο: 15χρονος έριξε μπουνιά σε 13χρονο σε σχολείο

Το θύμα μεταφέρθηκε στον νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του 15χρονου.

29 Ιαν. 2026 10:17
Pelop News

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ανήλικου για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλή και σε βάρος του γονέα του για παραμέληση εποπτείας
ανηλίκου Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης
Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλή, σε βάρος ενός 15χρονου μαθητή και παραμέληση εποπτείας σε βάρος του πατέρα του.

Ειδικότερα χθες το πρωί Τετάρτη 29/01/2026, σε σχολικό συγκρότημα του Αιγίου, ο 15χρονος μαθητής κινήθηκε απειλητικά εναντίον 13χρονου, προκαλώντας του τρόμο και ανησυχία, ενώ στη συνέχεια γρονθοκόπησε στο κεφάλι τον 13χρονο προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε από την μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου ανήλικου και του πατέρα του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
