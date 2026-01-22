Αίγιο: 17χρονος είχε κλέψει κινητό και χρήματα από αυτοκίνητο – Δικογραφία και στους γονείς

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας υπόθεση κλοπής που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Αίγιο, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος ενός τότε ανήλικου 17 ετών, καθώς και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 7 Ιουλίου 2025 ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε από ανασφάλιστο όχημα ημεδαπής γυναίκας, έξω από κοιμητήριο της περιοχής, το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ, κινητό τηλέφωνο, έγγραφα και γυαλιά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη Έδρα Αιγίου), για τα περαιτέρω.

