Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα

01 Δεκ. 2025 15:00
Ετοιμοι για τα δικά τους μπλόκα και τη δική τους εξέγερση είναι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας! Σήμερα στις 7μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου ο Αγροτικός Σύλλογος «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς της περιοχής, για να αποφασίσουν πότε θα βγουν στους δρόμους.

Οι πληροφορίες της «Πελοποννήσου της Δευτέρας» λένε ότι πιθανότερη μέρα έναρξης των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου της Αιγιάλειας θα είναι η ερχόμενη Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ή Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Αρχικά, με βάση όσα είχε πει και ο Γ. Μποδιώτης στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Λάρισα, οι αγρότες της Αιγιάλειας σκέφτονταν να κάνουν ένα μεγάλο μπλόκο στα διόδια του Ρίου. Θα συζητηθεί κι αυτό, αλλά είναι πιθανότερο το μπλόκο να γίνει στο Αίγιο τελικά, στην παλαιά εθνική οδό, αλλά ίσως να επεκταθεί και στη νέα εθνική οδό.
Στη σημερινή γενική συνέλευση θ’ αποφασιστούν όλα, σε συνεργασία πάντα και με τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στην Κ. Αχαΐα, στα Σαγέικα, κ.λπ.

Προχθές το βράδυ, συνεδρίασε εκτάκτως ο Αγροτικός Σύλλογος «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» στο Αίγιο, έπεσαν στο τραπέζι αρκετές προτάσεις, αλλά αποφασίστηκε να οριστικοποιηθεί η μέρα και ο τόπος των κινητοποιήσεων απόψε στο ΕΚ Αιγίου.

Από την ανακοίνωση, πάντως, που εκδόθηκε αργά το βράδυ, φαίνεται και η πρόθεση των αγροτών να πάνε σε μεγάλες κινητοποιήσεις, γιατί, όπως έλεγαν, οι κουτσουρεμένες επιδοτήσεις που πήραν πολλοί αγρότες Πέμπτη και Παρασκευή, τους εξόργισαν περισσότερο.

Οσον αφορά τα επεισόδια χθες στη Θεσσαλία, σε μπλόκα που ήδη ξεκίνησαν, οι αγρότες της Αιγιάλειας έλεγαν ότι «αυτά που γίνονται μας πεισμώνουν πιο πολύ».

Ενα απόσπασμα της ανακοίνωσης: «Καλούμε όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς της περιοχής, να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία και δισταγμό και να συνειδητοποιήσουν ότι είτε θα βγουν στον δρόμο να παλέψουν, να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, είτε τα επόμενα χρόνια θα τους βγάλουν στον δρόμο ως ζητιάνους. Αγωνιζόμαστε για το ζωτικό μας δικαίωμα που μάς το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ. Ενάντια στον στόχο τους για συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια.

Αποφασίζουμε τη συμμετοχή μας σε μαζικά μπλόκα, πανελλαδικά συντονισμένα και σε άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ξεχωρίζουν δύο φλέγοντα ζητήματα:

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα».

