Αίγιο: Από την Τετάρτη έκθεση αγιογραφίας «Τα Εισόδια του Φωτός»

Η έκθεση αγιογραφίας διοργανώνεται από την Καλλιτεχνική Ομάδα του Πολυχώρου ΕΣΩ.

Αίγιο: Από την Τετάρτη έκθεση αγιογραφίας «Τα Εισόδια του Φωτός»
18 Νοέ. 2025 11:27
Pelop News

Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου, η Καλλιτεχνική Ομάδα του Πολυχώρου ΕΣΩ διοργανώνει Έκθεση Αγιογραφίας με τίτλο «Τα Εισόδια του Φωτός», η οποία θα λάβει χώρα στον εκθεσιακό της χώρο, επί της οδού Εισοδίων 15, στο Αίγιο, από 19 έως και 25/11/2025, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά έργα εμπνευσμένα από τη βυζαντινή παράδοση και τη θεία τέχνη της αγιογραφίας.

Ο Αγιασμός των εγκαινίων θα τελεστεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 18:30.
Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας καλεί «το ευσεβές πλήρωμα του Αιγίου και της ευρύτερης περιοχής να τιμήσει με την παρουσία του αυτήν την αξιοθαύμαστη καλλιτεχνική πρωτοβουλία, η οποία εμπνέεται από τον σεβασμό και την αγάπη προς την παράδοση της Εκκλησίας μας».

