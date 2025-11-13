Αίγιο: Διπλή κινητοποίηση διαμαρτυρίας από αγρότες-κτηνοτρόφους ΦΩΤΟ

Εκτός από την σημερινή κινητοποίηση στο κέντρο του Αιγίου,  θα υπάρξει το πρωί (10.00) της Παρασκευής κινητοποίηση και έξω από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ, στην Πάτρα.

13 Νοέ. 2025 19:56
Όχι τόσο μεγάλο σε όγκο, αλλά με παλμό, είναι η σημερινή κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων του Αιγίου οι οποίοι διαμαρτύρονται για το θέμα του ΟΠΕΚΠΕ, αλλά και για την ευλογιά που έχει πλήξει την περιοχή.

Μάλιστα, η διοίκηση του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου στην ανακοίνωση της κάνει γνωστό ότι ζητά από την πολιτεία να προχωρήσει ο εμβολιασμός στα ζώα, όπως «φωνάζουν» και άλλοι φορείς ανά την Ελλάδα για να σταματήσει η διάδοση του ιού, κάτι που καταγράφηκε για πρώτη φορά.

«Να προχωρήσει με ευθύνη του κράτους ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό δωρεάν και με κρατική ευθύνη. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού για όλες την ευλογιά και όλες τις ζωονόσους» αναφέρουν και ρίχνουν το …μπαλάκι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν επιθυμεί να γίνουν εμβολιασμοί γιατί τότε  υπάρχει σενάριο να σταματήσει η εξαγωγή της φέτας, κάτι που θα στοιχίσει οικονομικά στον κλάδο.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από όλες τις ζωονόσους και άμεση αποπληρωμή των χρωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή. Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο.

Σε ότι αφορά την διαμαρτυρία, αρχικά οι κτηνοτρόφοι και αγρότες συγκεντρώθηκαν στην Γέφυρα Σελινούντα και στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Αιγιαλείας φωνάζοντας συνθήματα για την ενίσχυση του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα τους τελευταίους μήνες.

 

 

