Αίγιο: Δωρεάν προβολή ταινίας για γονείς και παιδιά με δράσεις και συζήτηση για όλη την οικογένεια

Μια ζεστή και οικογενειακή εκδήλωση ετοιμάζεται στο Αίγιο την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, με επίκεντρο γονείς και παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου.

Η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου, που ανήκει στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», προσκαλεί τις οικογένειες σε μια δράση που συνδυάζει ψυχαγωγία, συναίσθημα και κοινή εμπειρία. Το «Καλλίπολις» λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), ενώ η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η προβολή μιας ταινίας που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε έναν φανταστικό προϊστορικό κόσμο, γεμάτο χρώματα, περιπέτεια και ανατροπές. Μέσα από την ιστορία μιας αγαπητής οικογένειας, τα παιδιά αλλά και οι γονείς θα παρακολουθήσουν μια διαδρομή γεμάτη νέες ανακαλύψεις, απρόσμενες συναντήσεις και μηνύματα γύρω από τη σχέση, την αγάπη και τη σύνδεση με τους άλλους.

Η δράση, όμως, δεν σταματά στην προβολή της ταινίας. Μετά το τέλος της, θα ακολουθήσει συζήτηση και βιωματικές δραστηριότητες, ώστε τα μέλη κάθε οικογένειας να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα και να περάσουν δημιουργικό χρόνο μαζί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, στόχος είναι να ενισχυθεί η επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, αλλά και να δημιουργηθεί ένας χώρος ουσιαστικής επαφής και γνωριμίας.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Στέκι της Εθελοντικής Ομάδας Αιγίου «ΔΙΕΞΟΔΟΣ», στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα στο Αίγιο, με είσοδο από την οδό Κλεομένους Οικονόμου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται δήλωση ενδιαφέροντος έως την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



