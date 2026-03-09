Αίγιο: Δώστε την Κλ. Οικονόμου ξανά σε κυκλοφορία – Aντιπολίτευση και Εμπορικός Σύλλογος πιέζουν για ανάκληση

Ασφυκτικό πρέσινγκ στη δημοτική αρχή του Παναγιώτη Ανδριόπουλου για να ανακαλέσει την απόφασή της, που εφαρμόζεται εδώ και καιρό, για πεζοδρόμηση της Κλεομένους Οικονόμου.

Η μείζων αντιπολίτευση και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Αιγιαλείας καλούν τη δημοτική αρχή να επαναφέρει την πρότερη κατάσταση, δηλαδή να δοθεί σε κυκλοφορία για οχήματα η Κλ. Οικονόμου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος, διά στόματος Λάμπη Παπαδόπουλου, έχει καλέσει όλους τους εμπόρους και επαγγελματίες του Αιγίου να δώσουν το «παρών» το απόγευμα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (5.30μ.μ.) για να πιέσουν ξανά.

Ολα μαρτυρούν πως πάμε για μία ιδιαίτερα θερμή συνεδρίαση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», γιατί η δημοτική αρχή δεν έχει δείξει πρόθεση να ανακαλέσει μία απόφαση την οποία υπερασπίστηκε με πάθος.

Την πρόταση για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 52/2025 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας που περιγράφονται στην κυκλοφοριακή μελέτη με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Αιγίου» και εξειδικεύονται στην τεχνική έκθεση «Πεζοδρόμηση της οδού Κλεομένους Οικονόμου» κατέθεσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρ. Γούτος.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί το απόγευμα σε πιθανή ψηφοφορία επί του θέματος. Γιατί η δημοτική αρχή είχε μέχρι πρότινος 17 συμβούλους και την απόλυτη πλειοψηφία, έναντι των 12 της αντιπολίτευσης, αλλά πλέον έχει 16 μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φιλιππάτου, ενώ ερωτηματικό παραμένει η στάση των Β. Χριστόπουλου και Μ. Σταυροπούλου.

Σε «ακραία» περίπτωση, δηλαδή, εάν αυτοί οι 3 σύμβουλοι ψηφίσουν για ανάκληση της πεζοδρόμησης της Κλ. Οικονόμου, τότε, με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση παραμένει κατά της πεζοδρόμησης, η πρόταση για ανάκληση πεζοδρόμησης μπορεί να πάρει 15 ψήφους και η πρόταση για παραμονή του υφιστάμενου καθεστώτος 14 ψήφους. Πάντως, και ο Β. Χριστόπουλος και η Μ. Σταυροπούλου δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί (ακόμα…), οπότε μπορεί και να ψηφίσουν υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος της πεζοδρόμησης.

Η παράταξη «Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο», δικαιολογώντας την πρότασή της στο δημοτικό συμβούλιο, αναφέρει ότι «η πεζοδρόμηση βασικών οδικών αξόνων, όπως η οδός Κλεομένους Οικονόμου, δημιούργησε ήδη σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της πόλης. Είναι απολύτως αναγκαίο η δημοτική αρχή να σταματήσει τους πειραματισμούς που έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τον εμπορικό κόσμο της πόλης και ταυτόχρονα έχουν δυσκολέψει τη ζωή των δημοτών και των επισκεπτών».

Οι έμποροι πάνε στο Συμβούλιο

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Αιγιαλείας πήρε θέση ανοιχτά για το θέμα της σημερινής συνεδρίασης. «Ως θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί το σύνολο των οικονομικά ενεργών συμπολιτών μας, ο Σύλλογός μας στέκεται μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και καλεί τον κ. δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο να εισακούσουν την πρόταση που έχουμε καταθέσει ήδη από το 2019 στον εκλιπόντα δήμαρχο: Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, να εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητο φορέα (Πανεπιστήμιο), που θα θέσει τις βάσεις για μια οργανωμένη και ήπια μετάβαση, αντί να προχωρείτε στην υλοποίηση ‘’οραμάτων’’ χωρίς τεκμηρίωση και σε βάρος των επαγγελματιών, των ηλικιωμένων, των επισκεπτών και των κατοίκων της πόλης μας. Ολοι τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο για να ξαναγίνει το Αίγιο μια πόλη ζωντανή».

