Αίγιο: Εκδήλωση για την οικογένεια από τη «Διέξοδο» την Κυριακή 23/11

Η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας «Καλλίπολις» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ και την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας προσκαλεί την Κυριακή 23/11/2025 και ώρα 17:30 – 20:00 οικογένειες (γονείς και παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου) για να παρακολουθήσουν μαζί μια ιστορία πλούσια σε συναισθήματα, φαντασία και ανατροπές.

Ποιο είναι άραγε το μυστικό εκείνο που κάνει μια στιγμή «ευτυχισμένη» ;

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση και βιωματικές δραστηριότητες , προσφέροντας ευκαιρία στα μέλη των οικογενειών να ψυχαγωγηθούν, να γνωριστούν καλύτερα και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους , να ανακαλύψουν το μυστικό της δικής τους ευτυχίας και να δημιουργήσουν το δικό τους βιβλίο περιπετειών !

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Στέκι της ομάδας «Διέξοδος», που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονα στο Αίγιο (είσοδος από Κλεομένους Οικονόμου) και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

