Αίγιο: Εκδήλωση για την οικογένεια από τη «Διέξοδο» την Κυριακή 23/11

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Στέκι της ομάδας «Διέξοδος», στο Αίγιο.

Αίγιο: Εκδήλωση για την οικογένεια από τη «Διέξοδο» την Κυριακή 23/11
14 Νοέ. 2025 9:52
Pelop News

Η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας «Καλλίπολις» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ και την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας προσκαλεί την Κυριακή 23/11/2025 και ώρα 17:30 – 20:00 οικογένειες (γονείς και παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου) για να παρακολουθήσουν μαζί μια ιστορία πλούσια σε συναισθήματα, φαντασία και ανατροπές.

Ποιο είναι άραγε το μυστικό εκείνο που κάνει μια στιγμή «ευτυχισμένη» ;

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση και βιωματικές δραστηριότητες , προσφέροντας ευκαιρία στα μέλη των οικογενειών να ψυχαγωγηθούν, να γνωριστούν καλύτερα και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους , να ανακαλύψουν το μυστικό της δικής τους ευτυχίας και να δημιουργήσουν το δικό τους βιβλίο περιπετειών !

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Στέκι της ομάδας «Διέξοδος», που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονα στο Αίγιο (είσοδος από Κλεομένους Οικονόμου) και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:33 Πάτρα: Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τιμούν το Πολυτεχνείο – Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση και κατάθεση στεφάνου
11:31 Καρδίτσα: Η ποδηλατούπολη της Ελλάδας
11:31 Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω υπογράψει συμβόλαιο τετραετίας με τον λαό
11:27 Στο εδώλιο δύο αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Δεν μου ζήτησαν ούτε ένα συγγνώμη», λένε οι γονείς της
11:20 Φρενίτιδα με τις προσφορές: Μετά την Black Friday και την Cyber Monday έρχεται και Travel Tuesday!
11:19 Καταδίκη 45χρονου για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στον Βόλο – Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Θεσσαλία
11:16 Πάτρα: Απόβαση αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ ΦΩΤΟ
11:13 Η Πάτρα φωτίζεται με αγάπη: Άνοιγμα για το φετινό “Πάρκο της Αγάπης” στον Άγιο Ανδρέα
11:13 Πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
11:09 Όταν οι σφαίρες βρήκαν το σπίτι γεμάτο ζωή: Η οικογένεια του επιχειρηματία στη Ρόδο μέσα στη μεζονέτα την ώρα της επίθεσης
11:09 O ΝΟΠ έτοιμος για την κρίσιμη μάχη με τη Χίο
11:03 Λαφαζάνης: «Χονδροειδή ψέματα» οι ισχυρισμοί Τσίπρα
11:02 Αίγιο: Πιάστηκαν ανήλικοι διαρρήκτες, «χτύπησαν» δεύτερη φορά επιχείρηση
10:59 Δείτε για ποιο λόγο το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ
10:57 Γιατί Ρε Πατέρα; Τρία εκατομμύρια λόγοι να γελάσουμε
10:56 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 17/11
10:52 Πάτρα: Δυο συλλήψεις για κλοπή προϊόντων από σούπερ μάρκετ
10:48 Ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι
10:47 ΔΥΠΑ: Λήγει προθεσμία για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα
10:47 Ρεκόρ θετικών ροών εργασίας το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ