Αίγιο: Εκτός δημοτικής ομάδας η Παναγιώτα Χριστοπούλου – Ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή

Την αποχώρηση της Παναγιώτας Χριστοπούλου από τη δημοτική ομάδα ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή Αιγιαλείας, επικαλούμενη επανειλημμένες αποκλίσεις από τις αρχές της συλλογικής λειτουργίας και της θεσμικής συνεργασίας.

24 Δεκ. 2025 13:30
Την παύση της Παναγιώτα Χριστοπούλου από τη δημοτική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα η Δήμος Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η απόφαση ελήφθη έπειτα από επανειλημμένες αποκλίσεις από τις αρχές της συλλογικής λειτουργίας, καθώς και από το πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας που διέπει τη λειτουργία της δημοτικής ομάδας.

Όπως επισημαίνεται, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει απερίσπαστα το έργο της, με βασικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των πολιτών, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, τη συνεργασία και τη συλλογική ευθύνη στη λήψη αποφάσεων.

Η ανακοίνωση κλείνει με τη διαβεβαίωση ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των παρεμβάσεων για τον Δήμο Αιγιαλείας θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς παρεκκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί.

