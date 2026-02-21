Αίγιο: Επτά συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Είχαν συνδέσει παράνομα τα σπίτια τους στο δίκτυο

Σε επτά συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο Αίγιο μετά από ελέγχους για παράνομη ηλεκτροδότηση κατοικιών. Η υπόθεση αφορά ρευματοκλοπή με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο, χωρίς καταγραφή κατανάλωσης.

Αίγιο: Επτά συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Είχαν συνδέσει παράνομα τα σπίτια τους στο δίκτυο
21 Φεβ. 2026 14:12
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκαν επτά άτομα στο Αίγιο, έπειτα από επιχείρηση ελέγχων για παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ενώ σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις κατοικίες τους, έχοντας συνδέσει καλώδια απευθείας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με αυτόν τον τρόπο η κατανάλωση ρεύματος δεν καταγραφόταν, προκαλώντας οικονομική ζημία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των επτά συλληφθέντων πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:06 Ο Παναιγιάλειος με καρέ καθάρισε τον Ερμή Μελιγούς
17:00 Τι είναι η κατάχρηση bonus και το arbitage
16:59 Σπουδαία ισοπαλία της Θύελλας Πατρών με τον Μιλτιάδη
16:56 Η Παναχαϊκή έκανε το καθήκον της και νίκησε στο Γύθειο
16:48 Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Ρέθυμνο
16:36 Κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο με «νερό», «λουλούδια» και «ψωμιά» για ονομασίες κοκαΐνης και κάνναβης
16:24 Σάκης Μπουλάς: 12 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο καλλιτέχνη – Συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Δοκιμάζεται στη Λαμία
16:00 Ο Απόλλων στο -5 στο ημίχρονο με τον Ηλυσιακό
15:57 Η Παναχαϊκή προηγείται στο ημίχρονο του Πανγυθεατικού, προβάδισμα και για Παναιγιάλειο
15:48 Ηράκλειο: Το «επίδομα χρυσαφικών» άδειασε μπιζουτιέρα 65χρονης – Παρέδωσε τα κοσμήματά της σε δήθεν λογιστή
15:36 Λήμνος: Πλημμύρισε η Μύρινα μετά την υπερχείλιση ποταμού – Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ζημιές στο οδικό δίκτυο
15:24 Φωτιά σε κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες – Ένας νεκρός, σκηνές πανικού και μαζική εκκένωση ΒΙΝΤΕΟ
15:21 Καθαρά Δευτέρα: Αλλάζει χώρος η εκδήλωση στον Κόκκινο Μύλο – Πού θα πραγματοποιηθεί τελικά
15:12 Με φαντασμαγορικό τρόπο έπεσε η αυλαία του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 ΦΩΤΟ
15:05 Πάτρα: ΙΧ μπήκε σε φυλασσόμενη διάβαση – Το τρένο φρέναρε αλλά δεν πρόλαβε ΦΩΤΟ
15:00 Ρεκόρ γεννήσεων μεσογειακής φώκιας στις Σποράδες – Ισχυρό μήνυμα ανάκαμψης για το προστατευόμενο είδος
14:48 Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν θα μου απαγορεύσει κανείς την είσοδο σε νοσοκομείο» – Αιχμές και για Κωνσταντοπούλου
14:36 Κύκλωμα κοκαΐνης με «κωδικούς» στη Ρόδο: Στην κύρια ανάκριση η μεγάλη δικογραφία – 28 εμπλεκόμενοι, πέντε συλλήψεις
14:24 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Σοκολατοπόλεμος, «Στρατηγοί» και χιλιάδες κόσμου έδωσαν τον τόνο του Σαββάτου ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ