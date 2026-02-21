Αίγιο: Επτά συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Είχαν συνδέσει παράνομα τα σπίτια τους στο δίκτυο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκαν επτά άτομα στο Αίγιο, έπειτα από επιχείρηση ελέγχων για παράνομη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ενώ σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις κατοικίες τους, έχοντας συνδέσει καλώδια απευθείας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με αυτόν τον τρόπο η κατανάλωση ρεύματος δεν καταγραφόταν, προκαλώντας οικονομική ζημία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των επτά συλληφθέντων πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

