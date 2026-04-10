Αίγιο: Η κορύφωση του Θείου Δράματος στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, η συνάντηση των Επιταφίων

Με τη δέουσα θρησκευτική κατάνυξη και τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών, θα πραγματοποιηθεί και φέτος η παραδοσιακή συνάντηση των Επιταφίων στην κεντρική πλατεία του Αιγίου, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, οι Επιτάφιοι των τεσσάρων κεντρικών ενοριών της πόλης θα συγκλίνουν στο σημείο στις 22:00, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μοναδικής πνευματικότητας.

Ποιες ενορίες συμμετέχουν

Στην κοινή λιτανεία και δέηση θα συμμετάσχουν οι Επιτάφιοι από τους Ιερούς Ναούς:

Φανερωμένης (Μητροπολιτικός)

Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Εισοδίων της Θεοτόκου

Αγίου Ανδρέου

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, ενώ θα παραστεί και ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος.

