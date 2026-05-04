Αίγιο: Καταγγελία για ριφιφί – Περίεργη υπόθεση απασχολεί την Ασφάλεια

Ενας 60χρονος φέρεται να είναι ο δράστης μιας περίεργης διάρρηξης που σημειώθηκε προ ημερών στο κέντρο στο Αίγιο και, σύμφωνα με την καταγγελία, η όλη επιχείρηση περιλάμβανε και τη μέθοδο του ριφιφί, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση.

Το Σάββατο, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας έλαβαν ειδοποίηση από μια γυναίκα ότι είχε πέσει θύμα διάρρηξης και κλοπής. Η ίδια, εμφανώς αιφνιδιασμένη από το περιστατικό, ενημέρωσε τις Αρχές για τα όσα διαπίστωσε, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και να συλλέξουν τα πρώτα στοιχεία.

Η γυναίκα διατηρεί, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς της, αποθήκη και καταστήματα σε κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του Αιγίου. Πρόκειται για χώρο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων αντικειμένων, γεγονός που εξηγεί και την ύπαρξη σημαντικής ποσότητας ειδών στο εσωτερικό του. Μάλιστα, σε άλλους ορόφους του ίδιου κτιρίου εκτελούνταν το τελευταίο διάστημα οικοδομικές εργασίες, κάτι που ενδεχομένως να διευκόλυνε την πρόσβαση στους χώρους.

Κατά την αυτοψία που έκανε, η γυναίκα παρατήρησε ότι στις αποθήκες υπήρχε μια τρύπα στον τοίχο, μέσω της οποίας φαίνεται πως έγινε η είσοδος. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι από το εσωτερικό έλειπαν προσωπικά της αντικείμενα, ενώ στη θέση τους υπήρχαν άλλα, άγνωστης προελεύσεως. Το εύρημα αυτό ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η διάρρηξη είχε οργανωθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Οι υποψίες στράφηκαν στον 60χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει κατονομαστεί από τρίτο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι προχώρησε στην ενέργεια αυτή έπειτα από άδεια που έλαβε από συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο διαψεύδει κατηγορηματικά πως έδωσε οποιαδήποτε σχετική άδεια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τους χώρους αυτούς έλειπαν διάφορα αντικείμενα, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, μικροσυσκευές, είδη σπιτιού, εργαλεία, αλλά και βέρες και ρολόγια. Η συνολική αξία τους εκτιμάται στις 23.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα. Ο χρόνος κατά τον οποίο χάθηκαν τα αντικείμενα προσδιορίζεται στο διάστημα μεταξύ 28 Απριλίου και 2 Μαΐου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η ακριβής ημέρα. Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 60χρονου για κλοπή, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



