Αίγιο: Κοινή συνάντηση των Επιταφίων στην κεντρική πλατεία τη Μ. Παρασκευή

Συνάντηση των Επιταφίων στην κεντρική πλατεία του Αιγίου τη Μεγάλη Παρασκευή. Ποιες ενορίες συμμετέχουν.

08 Απρ. 2026 9:14
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης θα πραγματοποιηθεί και φέτος η κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας στην πόλη του Αιγίου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026, οι Επιτάφιοι των κεντρικών ναών της πόλης θα ακολουθήσουν κοινή πορεία προς την κεντρική πλατεία.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και σε αυτήν θα συμμετάσχουν οι Επιτάφιοι από τους εξής Ιερούς Ναούς:

  • Τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης.

  • Τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

  • Τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.

  • Τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου.

Στην τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου και του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, πλαισιωμένοι από τον κλήρο της πόλεως.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα να συμμετάσχει στην κοινή δέηση, σε μια βραδιά που αποτελεί το επίκεντρο της θρησκευτικής ζωής της περιοχής για τις ημέρες του Πάσχα.

