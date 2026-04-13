Αίγιο: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη λαμπρή γιορτή της Παναγίας Τρυπητής

Λαμπρός εορτασμός την Παρασκευή του Πάσχα. Το πλήρες πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών και η λιτάνευση της Θαυματουργής Εικόνας.

Αίγιο: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη λαμπρή γιορτή της Παναγίας Τρυπητής
13 Απρ. 2026 20:10
Pelop News

Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη, το Αίγιο και ο Δήμος Αιγιαλείας ετοιμάζονται να τιμήσουν την προστάτιδά τους, Παναγία Τρυπητή, την Παρασκευή της Διακαινησίμου (17 Απριλίου 2026). Το Ιερό Προσκύνημα αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς από όλη την Ελλάδα, ενώ οι εργασίες καλλωπισμού στην παραλιακή ζώνη και το λιμάνι έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκινούν την παραμονή της γιορτής και κορυφώνονται με τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας:

Πέμπτη 16/04

  • 19:00: Μέγας Εόρτιος Πολυαρχιερατικός Εσπερινός.
  • 23:00 – 02:30: Ιερά Αγρυπνία.

Παρασκευή 17/04 (Ανήμερα της Γιορτής)

  • 07:00: Όρθρος.

  • 08:20: Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

  • 10:45: Εκκίνηση της Λιτανείας από το Ιερό Προσκύνημα προς την Πλατεία Αγίας Λαύρας, με τη συμμετοχή των Φιλαρμονικών Αιγίου, Ακράτας και Αιγείρας.

Κυριακή του Θωμά 19/04:

  • 19:00: Απόδοση της Γιορτής και επανατοποθέτηση της Εικόνας στον Θρόνο Της.

Αίγιο: Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη λαμπρή γιορτή της Παναγίας Τρυπητής

Στον εορτασμό θα συμμετάσχει πλειάδα Μητροπολιτών, μεταξύ των οποίων οι Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος, Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, Νέας Ιωνίας-Φιλαδελφείας-Ηρακλείου-Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Παραμυθίας-Φιλιατών-Γηρομερίου-Πάργης κ. Σεραπίων καθώς επίσης και ο οικείος Ποιμενάρχης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος

Τους ύμνους θα αποδώσει ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Αιγίου «Ιωάννης ο Κουκουζέλης».

Παράλληλα με το θρησκευτικό σκέλος, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα λειτουργήσει το παραδοσιακό παζάρι στην περιοχή του λιμένα, ενισχύοντας την εορταστική κίνηση στην πόλη.

