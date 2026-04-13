Αίγιο: Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και πλήθος πιστών ο Εσπερινός της Αγάπης στη Φανερωμένη ΦΩΤΟ

Με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλών πιστών, τελέστηκε την Κυριακή του Πάσχα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου ο Εσπερινός της Αγάπης, με κεντρικό μήνυμα την οικουμενικότητα της Αναστάσεως και τη δύναμη της πίστης στη ζωή των χριστιανών.

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και πνευματική ευφροσύνη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026, ο Εσπερινός της Αγάπης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου.

Της ακολουθίας χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ το παρών έδωσαν και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης.

Στον Αναστάσιμο Αρχιερατικό Εσπερινό παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Νικόλαος Καραΐσκος, Μαρία Ιατροπούλου και Δημήτριος Ελευθεριώτης, άλλοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γεώργιος Μπέσκος, καθώς και ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.

Το στοιχείο, όμως, που έδωσε τον πραγματικό τόνο της βραδιάς ήταν η μαζική παρουσία του κόσμου. Πλήθος πιστών προσήλθε στον ναό με κατάνυξη, για να συμμετάσχει στη λατρευτική σύναξη και να βιώσει το αναστάσιμο μήνυμα μέσα από μια ακολουθία με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Το Ευαγγέλιο ακούστηκε σε πολλές γλώσσες

Κεντρική στιγμή του Εσπερινού της Αγάπης ήταν, όπως ορίζει η εκκλησιαστική παράδοση, η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου σε διαφορετικές γλώσσες, ως σημείο του οικουμενικού χαρακτήρα της Εκκλησίας και της καθολικότητας του μηνύματος της Αναστάσεως.

Το Ευαγγέλιο αναγνώστηκε αρχικά στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο και στη συνέχεια στα αγγλικά και νορβηγικά, στα σερβικά, στα γαλλικά και στα ιταλικά από κληρικούς της Μητροπόλεως.

Συγκεκριμένα, στη συμμετοχή αυτή έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης π. Αλέξανδρος Λουκάτος, ο αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Καλλιθέας Αιγίου π. Βασίλειος Πετρόπουλος, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Πέτρου και Παύλου Μεσσηνέζη Αιγίου π. Βασίλειος Νικολόπουλος και ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Αιγίου π. Γεώργιος Ζωγράφος.

Η πολυγλωσσική ανάγνωση της ευαγγελικής περικοπής υπογράμμισε τη θεολογική διάσταση της ημέρας: ότι το μήνυμα της Ανάστασης δεν αφορά έναν μόνο λαό ή μια μόνο παράδοση, αλλά απευθύνεται σε ολόκληρη την οικουμένη.

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Ιερωνύμου

Μετά το τέλος της ακολουθίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος απηύθυνε λόγο πνευματικής οικοδομής προς το εκκλησίασμα, εστιάζοντας στο ουσιαστικό περιεχόμενο της Αναστάσεως για τη ζωή κάθε πιστού.

Όπως τόνισε, ο Αναστάς Ιησούς Χριστός είναι η αληθινή ζωή, η χαρά και η ελπίδα του χριστιανού, το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του αναστάσιμου χαιρετισμού «Χριστός Ανέστη», τον οποίο χαρακτήρισε τον πιο χαρμόσυνο χαιρετισμό της πίστης μας.

Μάλιστα, επικαλέστηκε και το παράδειγμα του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, ο οποίος υποδεχόταν κάθε άνθρωπο με τη φράση «Χριστός Ανέστη, χαρά μου!», θέλοντας να αναδείξει πως η Ανάσταση δεν είναι μόνο ένα θεολογικό γεγονός, αλλά και μία στάση ζωής, γεμάτη φως, ελπίδα και πνευματική παρηγοριά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο χριστιανός αντλεί δύναμη από το αναστάσιμο μήνυμα στην καθημερινότητά του, βρίσκει κουράγιο στις δοκιμασίες και διατηρεί την αισιοδοξία του μέσα από τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου και την προοπτική της αιώνιας ζωής.

Ευχές, κόκκινα αυγά και πασχαλινά κουλούρια

Η ακολουθία ολοκληρώθηκε με πατρικές αναστάσιμες ευχές του Μητροπολίτη προς τους ιερείς, τους εκπροσώπους των αρχών και τον λαό που γέμισε τον ναό.

Ο κ. Ιερώνυμος κάλεσε όλους να παραμείνουν μέτοχοι του Αναστάσιμου Φωτός στην καθημερινή τους ζωή, μεταφέροντας το πνεύμα της γιορτής πέρα από τα όρια της εκκλησιαστικής τελετής.

Στη συνέχεια, διένειμε στους παρευρισκόμενους ως ευλογία το παραδοσιακό πασχαλινό κόκκινο αυγό και κουλούρι, κλείνοντας έτσι την τελετή με έναν συμβολικό και οικείο τρόπο, που συνέδεσε τη λατρευτική εμπειρία με τη ζεστασιά της αναστάσιμης παράδοσης.

Μια ακολουθία με ιδιαίτερο βάρος για την τοπική Εκκλησία

Ο Εσπερινός της Αγάπης στο Αίγιο επιβεβαίωσε και φέτος τον ξεχωριστό του χαρακτήρα για την τοπική εκκλησιαστική ζωή. Δεν αποτέλεσε μόνο μια τυπική εορταστική ακολουθία, αλλά μια ευκαιρία κοινής βίωσης του αναστάσιμου μηνύματος, μέσα από τη συμμετοχή κλήρου, αρχών και λαού.

Μέσα στη Φανερωμένη, το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, η πίστη, η παράδοση και η συλλογική παρουσία της τοπικής κοινωνίας ενώθηκαν σε μια τελετή που ανέδειξε το βαθύτερο νόημα των ημερών: το μήνυμα της Ανάστασης ως μήνυμα ζωής, ενότητας και ελπίδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



