Αίγιο: Με παρέμβαση του διοικητή της ΕΛΑΣ αποτράπηκε η αυτοκτονία!

Στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στο Αίγιο, ένας 41χρονος άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας τρίτου ορόφου και απειλούσε να πέσει στο κενό

01 Μαρ. 2026 14:18
Pelop News

Αναστάτωση το πρωί της Κυριακής (1/3) στις 6:30 στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στο Αίγιο, όταν ένας 41χρονος άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας τρίτου ορόφου και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr, ο άνδρας ζητούσε επίμονα να δει τον αδελφό του, ενώ η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς βρισκόταν σε εμφανή ψυχολογική φόρτιση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αποκλείοντας την περιοχή για προληπτικούς λόγους.

Τις διαπραγματεύσεις ανέλαβε ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, κ. Βασίλης Ροδόπουλος, ο οποίος με ψυχραιμία και συντονισμένες κινήσεις κατάφερε να προσεγγίσει τον 41χρονο και να τον μεταπείσει, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας κατέβηκε με ασφάλεια και παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για περαιτέρω αξιολόγηση και φροντίδα στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να είναι χρήστης ουσιών, ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Μάλιστα, μετά τη σύλληψή του, προκάλεσε φθορές στα κρατητήρια, σπάζοντας σωληνώσεις και προκαλώντας πλημμύρα στον χώρο.

 

