Αίγιο: Πρεμιέρα στη Νότια Ελλάδα για την ταινία «1822 – Το Ολοκαύτωμα της Νάουσας» του Βασίλη Τσικάρα

Με σταθερή δημιουργική παρουσία και συνεχή ιστορική ενασχόληση, το Παράρτημα Ιστορικού Κινηματογράφου του ΑΡΑΤΟΣ, υπό την καθοδήγηση του προέδρου του και πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Βασίλης Τσικάρας, παρουσιάζει από το 2017 σχεδόν κάθε χρόνο κινηματογραφικές παραγωγές αφιερωμένες στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στη γερμανική κατοχή. Ταινίες όπως «Έξοδος 1826», «Πολιορκία», «Πέντε (5)» και «Operation Star» έχουν προβληθεί με την αιγίδα του Δήμου Αιγιάλειας, καθιστώντας τον ΑΡΑΤΟ έναν από τους πλέον ενεργούς φορείς ιστορικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

Η νέα δραματική ταινία του Βασίλη Τσικάρα, με τίτλο 1822 – Το Ολοκαύτωμα της Νάουσας, παραγωγής 2025, έρχεται στο Αίγιο για πρεμιέρα στη Νότια Ελλάδα, τιμώντας το γεγονός ότι από το 2017 στην πόλη εδρεύει το Παράρτημα του ΑΡΑΤΟΥ. Η ταινία είναι αφιερωμένη τόσο στη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου όσο και στα 203 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Νάουσας.

Η προβολή για το κοινό θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 20:00, με κουπόνι στήριξης 6 ευρώ, το οποίο θα διατίθεται από τις 20 Ιανουαρίου στο ταμείο του κινηματογράφου. Τα έσοδα θα ενισχύσουν τη νέα κινηματογραφική παραγωγή του ΑΡΑΤΟΥ για τον Μακεδονικό Αγώνα με τίτλο «Το Στοιχείο του Βάλτου». Στην εκδήλωση θα προβληθεί η ταινία μεσαίου μήκους και αμέσως μετά το συνοδευτικό ντοκιμαντέρ.

Το soundtrack της ταινίας υπογράφει ο καταξιωμένος Αιγιώτης συνθέτης Γιάννης Κριβέρης.

Η παραγωγή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, την Box Productions, τον Σύλλογο Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης Γιαννιτσών, την Ομάδα Ιστορικής Αναβίωσης «Αρματολοί» και την «Αράπιτσα – Όμιλο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Νάουσας». Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στη Νάουσα, με επιπλέον σκηνές στη Θεσσαλονίκη και την Όσσα Λαγκαδά. Σενάριο και σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Τσικάρας, ενώ την παραγωγή έχει η Aratos Films.

Η υπόθεση

Μέσα από τη μαρτυρία μιας γυναίκας ζωντανεύουν οι τραγικές στιγμές του Ολοκαυτώματος της Νάουσας το 1822. Ο ξεσηκωμός της πόλης, η πολιορκία από τον Εμπού Λουμπούτ και οι δραματικές σκηνές στον πύργο του Ζαφειράκη και στην Αράπιτσα συνθέτουν ένα πυκνό ιστορικό αφήγημα. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη, ο Γάλλος πρόξενος Φρανσουά Μαρί Μποτί εμφανίζεται ανήμπορος να παρέμβει.

Το έργο συμπληρώνεται από ντοκιμαντέρ διάρκειας 49 λεπτών, βασισμένο στην έρευνα του αείμνηστου Μανώλη Βαλσαμίδη, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών.

Διάρκεια ταινίας: 48’

Διάρκεια ντοκιμαντέρ: 49’

