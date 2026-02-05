Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη

Την ταινία «Τα Οχτώ Βουνά» θα προβάλει τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 21:15, στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλων» η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, προσκαλώντας το κοινό σε μια κινηματογραφική εμπειρία με επίκεντρο τη φιλία, τη μνήμη και την ανθρώπινη διαδρομή.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Πιέτρο και του Μπρούνο, δύο φίλων που μεγαλώνουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα: ο πρώτος προέρχεται από την πόλη, ενώ ο δεύτερος ζει σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό. Με τα χρόνια οι δρόμοι τους ακολουθούν διαφορετικές πορείες — ο Μπρούνο παραμένει δεμένος με τον τόπο του, ενώ ο Πιέτρο φεύγει και επιστρέφει — όμως η σχέση τους παραμένει ζωντανή. Οι συναντήσεις τους φέρνουν στην επιφάνεια ζητήματα αγάπης, απώλειας, ταυτότητας και προσωπικών ριζών, φωτίζοντας τη σημασία της βαθιάς, διαχρονικής φιλίας.

Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Πάολο Κονιέτι και συνυπογράφεται σκηνοθετικά από τον Φελίξ Βαν Γκρόνινγκεν και τη Σάρλοτ Βαντερμίρς. Πρόκειται για μια κινηματογραφική προσέγγιση χαμηλών τόνων, με έμφαση στο φυσικό τοπίο και στις ανθρώπινες σχέσεις. Η πρεμιέρα της έγινε στο Φεστιβάλ Καννών, όπου απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής.

Η παραγωγή είναι συμπαραγωγή Ιταλίας, Βελγίου και Γαλλίας (2022), με πρωταγωνιστές τους Λούκα Μαρινέλι, Αλεσάντρο Μπόργκι, Λούπο Μπαρμπιέρο, Κριστιάνο Σασέλα, Έλενα Λιέτι και Ελισαμπέτα Ματσούλο. Η διάρκεια της ταινίας είναι 147 λεπτά.

Η είσοδος είναι δωρεάν για τα μέλη της Λέσχης, ενώ για το κοινό το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της σελίδας της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



