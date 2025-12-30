Αίγιο: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες
Στο τροχαίο που σημειώθηκε στο Αίγιο, ενεπλάκησαν δυο ΙΧ αυτοκίνητα.
Τέσσερις τραυματίες ήταν το αποτελέσμα τροχαίου ατυχημάτος που σημειώθηκε στο Αίγιο, με την εμπλοκή δυο αυτοκινήτων.
Το τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 29/12/2025, όταν τα οχήματα υπό συνθήκες που ερευνώνονται συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με το ένα να καταλήγει στην είσοδο εταιρείας.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου , όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησαν.
