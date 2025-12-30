Αίγιο: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες

Τέσσερις τραυματίες ήταν το αποτελέσμα τροχαίου ατυχημάτος που σημειώθηκε στο Αίγιο, με την εμπλοκή δυο αυτοκινήτων.

Το τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 29/12/2025, όταν τα οχήματα υπό συνθήκες που ερευνώνονται συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με το ένα να καταλήγει στην είσοδο εταιρείας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου , όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησαν.

