Αίγιο: Στα χέρια της ΕΛΑΣ διαρρήκτης – Είχε “ξαναχτυπήσει” πριν λίγες μέρες

Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στο Αίγιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε δύο περιπτώσεις διάρρηξης κατοικιών στην περιοχή.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, ο συλληφθείς, ενεργώντας από κοινού με τρεις άγνωστους συνεργούς του, αποπειράθηκε προχθές το μεσημέρι να διαρρήξει οικία σε περιοχή της Αιγιάλειας. Ωστόσο, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από περιοίκους και τράπηκαν σε φυγή πριν προλάβουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 20 Οκτωβρίου 2025, ο ίδιος άνδρας με τους συνεργούς του είχαν διαρρήξει άλλη κατοικία, απ’ όπου αφαίρεσαν 400 ευρώ, μια κουρευτική μηχανή και ένα κινητό τηλέφωνο, συνολικής αξίας περίπου 500 ευρώ.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη και απόπειρα κλοπής από κοινού.

