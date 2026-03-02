Αίγιο: Σύσταση επιτροπής διεκδίκησης για τη δημιουργία σχολής της Ελληνικής Αστυνομίας

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε επίσημα η ίδρυση Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Καστοριάς, με έδρα τον Δήμο Καστοριάς.

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής θα λειτουργήσουν στην περιοχή Φουντουκλί της πόλης της Καστοριάς, όπου θα αναπτυχθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ήρθε η παρέμβαση από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γιώργο Μπέσκο, ο οποίος, με τη θεσμική του ιδιότητα, αποκάλυψε πως πριν από περίπου έναν χρόνο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου ανέλαβε πρωτοβουλία, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη δημιουργία σχολής της Ελληνικής Αστυνομίας στο Αίγιο.

Ενα απόσπασμα από την ανακοίνωση: «Γιατί όχι η Αιγιάλεια; Η πρωτοβουλία που αναλάβαμε πριν έναν χρόνο δεν έμεινε στη θεωρία. Συνυποβλήθηκε μαζί με τον δήμαρχο αίτηση για τη δημιουργία της σχολής, με στόχο να υπάρξει μία ουσιαστική προοπτική ανάπτυξης για την περιοχή μας, που διαθέτει τις υποδομές στον χώρο της χαρτοποιίας και τη δυναμική για να φιλοξενήσει μία τέτοια δομή.

Οι αιτήσεις, όμως, δεν κατατίθενται για να μένουν στα συρτάρια. Κατατίθενται για να στηρίζονται με επιμονή και συνέχεια. Παρά την πρωτοβουλία που αναλάβαμε, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έγινε για να στηριχθεί η προσπάθεια.

Δεν μπορούμε να είμαστε θεατές. Ενημερωθήκαμε επίσης ότι υπάρχει ζήτηση για χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, ειδικών φρουρών και συναφών εκπαιδευτικών δομών. Η περιοχή μας διαθέτει τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει επιλογή, αρκεί να υπάρξει σοβαρή, συντονισμένη και επίμονη διεκδίκηση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου δεν λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις. Ο θεσμικός του ρόλος είναι να καταθέτει προτάσεις. Αυτές όμως πρέπει να αγκαλιάζονται από τον Δήμο, τους βουλευτές, τους φορείς και ολόκληρη την κοινωνία, αν θέλουμε να έχουν αποτέλεσμα.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε την άμεση σύσταση επιτροπής διεκδίκησης, με τη συμμετοχή του Δήμου, των συλλόγων της περιοχής, των παραγωγικών φορέων και των βουλευτών του νομού, ώστε να υπάρξει συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για όσα δικαιούται ο τόπος μας.

Ηρθε η ώρα να διεκδικήσουμε».

