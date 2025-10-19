Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» στον 47χρονο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας…

Η κηδεία του Μιχαήλ Αναστασόπουλου τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Τιμίου Ιωάννη του Προδρόμου, στο Δημητρόπουλο Αιγιάλειας

Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» στον 47χρονο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας...
19 Οκτ. 2025 15:17
Pelop News

Κηδεύτηκε το μεσημέρι της Κυριακής, πριν λίγες ώρες, ο 47χρονος ανθυπασπιστής, απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, Μιχαήλ Αναστασόπουλος, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.  Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός για το ήθος, τη σεμνότητά του και τη διακριτική στάση ζωής που τον χαρακτήριζε.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση και θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Η κηδεία του τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Τιμίου Ιωάννη του Προδρόμου, στο Δημητρόπουλο
