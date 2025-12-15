Αίγιο: Την Τρίτη η κηδεία του Περικλή Νικολάου – Είχε επιτεθεί σε γιατρό και μετά από δύο μέρες ξεψύχησε

Τραγική εξέλιξη, που προκαλεί έντονο προβληματισμό, είχε το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στο Νοσοκομείο Αιγίου, όταν ασθενής επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια γιατρό μέσα στο ιατρείο.

Ο 43χρονος Περικλής Νικολάου, κάτοικος Αιγίου και πρώην μποξέρ, ο οποίος είχε επιτεθεί με γροθιές σε ορθοπεδικό γιατρό και στη συνέχεια είχε διαφύγει για να αποφύγει τη σύλληψη, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος επέστρεψε στο Νοσοκομείο Αιγίου εμφανώς καταβεβλημένος και με έντονους πόνους, συνοδευόμενος από τον αδελφό του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα διερευνήσει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με την αρχική του επίσκεψη στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Το αρχικό βίαιο επεισόδιο είχε σημειωθεί το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος, με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον τρόπο που ο γιατρός αντιμετώπισε το πρόβλημά του, με αποτέλεσμα η λογομαχία να εξελιχθεί σε άγρια σωματική επίθεση.

Η Αστυνομία είχε ειδοποιηθεί άμεσα και σχημάτισε δικογραφία, ωστόσο ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο γιατρός που δέχθηκε την επίθεση μίλησε την Κυριακή στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφοντας σκηνές ακραίας βίας. Όπως δήλωσε, δεν γνώριζε τον δράστη και δεν είχε προηγηθεί καμία αντιπαράθεση.

«Φοβήθηκε με μια κίνησή μου, όταν σηκώθηκα από το γραφείο. Νόμιζε ότι θα τον χτυπήσω. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο ασθενής τον πλησίασε απειλητικά λέγοντάς του: «Δεν μου αρέσει η μούρη σου», και στη συνέχεια άρχισε να τον χτυπά ασταμάτητα. «Με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Με πετούσε μέσα στο ιατρείο από δω κι από κει. Μου έκανε σοβαρές βλάβες στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Έχω ράμματα, βαθύ τραύμα», τόνισε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον ιατρικό κόσμο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των υγειονομικών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ πλέον η υπόθεση παίρνει νέα διάσταση μετά τον αιφνίδιο θάνατο του δράστη.

