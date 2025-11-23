Αίγιο: τηρώντας το έθιμο της Παναγίας της Πολυσπορίτισσας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κέφι, χορός και φαγητό στον πεζόδρομο της πόλης, στην οδό Ανδρέου Λόντου, την αναβίωση ενός πανάρχαιου εθίμου
Η Πανηπειρωτική Αδελφότητα Αιγιαλείας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, παρουσίασε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στον πεζόδρομο της πόλης, στην οδό Ανδρέου Λόντου, την αναβίωση ενός πανάρχαιου εθίμου, των πυανεψίων ή Χύτρων της αρχαιότητας ή πολυσπορίων της παράδοσής μας, που χαρακτηρίζει κυρίως τη γεωργική ζωή της Ηπείρου και όχι μόνο, καθώς το έθιμο απαντάται και σε άλλες κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές της πατρίδας μας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News