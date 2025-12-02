Αίγιο: Τον έπιασαν με κάνναβη και λαθραίο καπνό

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών, παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σε έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί στην οικία του κατηγορούμενου βρήκαν και κατάσχεσαν:

-23,6- γραμμάρια κάνναβης,

-458- γραμμάρια λαθραίου καπνού,

-1- μεταλλικό μαχαίρι,

-325- ευρώ και

-1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη Έδρα Αιγιαλείας.

