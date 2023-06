Αίγυπτος: Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο στην Αλεξάνδρεια – Πληροφορίες για εγκλωβισμένους

Κτίριο 13 ορόφων κατέρρευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο και αναζητούν επιζώντες.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας. Τα τραύματα ήταν ελαφρά και κυρίως λόγω ασφυξίας.

Οι αρχές δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της καταστροφής και δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής θύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το alarabiyanews, οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια φέρονται να είναι αρκετοί, μαζί με τους πελάτες και τους υπαλλήλους σούπερ μάρκετ που στεγαζόταν στο πολυώροφο κτίριο.

Alexandria has a serious problem, some buildings are built without consideration of the rough climate there..

This is the Mubarak era mess that had no control on building permits and applying certified specifications.

