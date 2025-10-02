Αίγυπτος: Προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ

Δεν θα γίνει ανεκτή καμία αναγκαστική μετακίνηση των κατοίκων της Γάζας. «Η μετακίνηση θα σήμαινε το τέλος του παλαιστινιακού αγώνα. Δεν θα το επιτρέψουμε υπό καμία συνθήκη»

Αίγυπτος: Προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ
02 Οκτ. 2025 20:59
Pelop News

Από την πλευρά της η Αίγυπτος τοποθετείται στο επίκεντρο της μεσολάβησης για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Μιλώντας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (IFRI), ο Μπαντρ Αμπντελάτι επιβεβαίωσε ότι το Κάιρο διεξάγει συντονισμένες συνομιλίες με το Κατάρ και την Τουρκία ώστε να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η Αίγυπτος στηρίζει επίσημα το όραμα του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Αμπντελάτι τόνισε ότι «παραμένουν πολλά κενά», ιδίως στα ζητήματα ασφάλειας και διακυβέρνησης. «Χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις για να καθορίσουμε με ακρίβεια τον τρόπο εφαρμογής», εξήγησε, καλώντας παράλληλα σε «βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου».

Ο Αιγύπτιος υπουργός χάραξε τέλος μια σαφή κόκκινη γραμμή: δεν θα γίνει ανεκτή καμία αναγκαστική μετακίνηση των κατοίκων της Γάζας. «Η μετακίνηση θα σήμαινε το τέλος του παλαιστινιακού αγώνα. Δεν θα το επιτρέψουμε υπό καμία συνθήκη», υπογράμμισε.

Το σχέδιο των 20 σημείων, που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει μεταξύ άλλων κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστινίους κρατούμενους στο Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης υπό διεθνή εποπτεία.
