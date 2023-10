Αίγυπτος: Τουλάχιστον 38 τραυματίες από την τεράστια πυρκαγιά στην Ισμαηλία – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην τεράστια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια στην αιγυπτιακή πόλη Ισμαηλία, στη δυτική όχθη της Διώρυγας του Σουέζ, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, εκδηλώθηκε στην έδρα της διεύθυνσης ασφαλείας πριν από τα ξημερώματα. Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει πελώριες φλόγες που καταβροχθίζουν ορόφους του επιβλητικού κτιρίου, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι κυρίως στρατιωτικοί.

Από τους «26 τραυματίες» που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 24 υπέστησαν «ασφυξία» λόγω εισπνοής καπνού, και άλλοι δύο εγκαύματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Άλλοι δώδεκα τραυματίες δέχθηκαν ιατρικές περιποιήσεις επιτόπου. Το υπουργείο Υγείας έστειλε 50 ασθενοφόρα στο κτίριο, ενώ αναπτύχθηκαν επίσης δυνάμεις και μέσα των ενόπλων δυνάμεων, ανάμεσά τους δυο αεροσκάφη, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Οι πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά παρά έπειτα από τρεις και πλέον ώρες. Κατά πηγές προσκείμενες στην πολιτική προστασία, τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την ημέρα που ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι αναμενόταν να ανακοινώσει –σύμφωνα με υποστηρικτές του– την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου.

Οι πυρκαγιές, συχνά εξαιτίας βραχυκυκλωμάτων, δεν είναι σπάνιες στην πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου (105 εκατ. κάτοικοι), όπου υποδομές είναι ετοιμόρροπες ή/και ανεπαρκώς συντηρημένες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τον Αύγουστο του 2022, πυρκαγιά από ατύχημα στοίχισε τη ζωή σε 41 πιστούς στο εσωτερικό εκκλησίας σε στενό δρομάκι λαϊκής συνοικίας του Καΐρου, πυροδοτώντας πολεμική για τις υποδομές και τον χρόνο αντίδρασης της πυροσβεστικής.

Τον Μάρτιο του 2021, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους εξαιτίας φωτιάς σε εργοστάσιο υφασμάτων σε ανατολικό τομέα του Καΐρου. Το 2020, δυο πυρκαγιές σε νοσοκομεία στοίχιζαν η ζωή σε 14 ανθρώπους.

A huge fire has engulfed a police complex in Ismailia in Egypt.

Videos appeared to show that the main façade of the building had collapsed whilst rescue workers could be seen bringing people out of the building ⤵️ pic.twitter.com/1KlY4y0DF4

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 2, 2023