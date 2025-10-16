Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό

Σε ένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια των τελευταίων ετών, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 360 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν στις 10 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA).

Η UNAMA απηύθυνε έκκληση σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να θέσουν τέλος στις εχθροπραξίες και να προστατεύσουν τους αμάχους, τονίζοντας ότι η κλιμάκωση αυτή είναι η πιο αιματηρή μετά το 2021, όταν οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στη χώρα.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν με εκατέρωθεν επιθέσεις και αλληλοκατηγορίες για ένοπλες προκλήσεις, οδηγώντας σε σοβαρή διασυνοριακή κρίση. Χθες, Τετάρτη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία, έπειτα από έντονες πιέσεις περιφερειακών δυνάμεων, καθώς η βία απειλούσε να αποσταθεροποιήσει την περιοχή — ειδικά σε μια περίοδο που οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος και η αλ Κάιντα επιχειρούν να επανεμφανιστούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNAMA, ο βαρύτερος απολογισμός καταγράφηκε στην πόλη Σπιν Μπόλντακ, στην αφγανική πλευρά των συνόρων, με 17 νεκρούς αμάχους και 346 τραυματίες. Μέχρι στιγμής, το Πακιστάν δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για τις δικές του απώλειες.

Η Καμπούλ αρνείται τις κατηγορίες του Ισλαμαμπάντ ότι υποθάλπει ένοπλες ομάδες, ενώ οι Ταλιμπάν κάνουν λόγο για προβοκάτσιες από την άλλη πλευρά. Το Πακιστάν, από την πλευρά του, καταγράφει αύξηση επιθέσεων από το 2021, αποδίδοντάς τες σε μαχητές που δρουν από αφγανικό έδαφος.

Οι δύο χώρες μοιράζονται ένα σύνορο 2.611 χιλιομέτρων, γνωστό ως «Γραμμή Ντουράντ», το οποίο το Αφγανιστάν ουδέποτε έχει αναγνωρίσει επισήμως. Η UNAMA χαιρέτισε την επίτευξη εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι οι μάχες έχουν προς το παρόν σταματήσει, ωστόσο τα σύνορα παραμένουν κλειστά και εύθραυστα.

