Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 360 τραυματίστηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του αφγανικού και του πακιστανικού στρατού, σύμφωνα με την Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA). Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία ύστερα από εκκλήσεις περιφερειακών δυνάμεων.

Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
16 Οκτ. 2025 14:23
Pelop News

Σε ένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια των τελευταίων ετών, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 360 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν στις 10 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA).

Η UNAMA απηύθυνε έκκληση σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να θέσουν τέλος στις εχθροπραξίες και να προστατεύσουν τους αμάχους, τονίζοντας ότι η κλιμάκωση αυτή είναι η πιο αιματηρή μετά το 2021, όταν οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στη χώρα.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν με εκατέρωθεν επιθέσεις και αλληλοκατηγορίες για ένοπλες προκλήσεις, οδηγώντας σε σοβαρή διασυνοριακή κρίση. Χθες, Τετάρτη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία, έπειτα από έντονες πιέσεις περιφερειακών δυνάμεων, καθώς η βία απειλούσε να αποσταθεροποιήσει την περιοχή — ειδικά σε μια περίοδο που οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος και η αλ Κάιντα επιχειρούν να επανεμφανιστούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNAMA, ο βαρύτερος απολογισμός καταγράφηκε στην πόλη Σπιν Μπόλντακ, στην αφγανική πλευρά των συνόρων, με 17 νεκρούς αμάχους και 346 τραυματίες. Μέχρι στιγμής, το Πακιστάν δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για τις δικές του απώλειες.

Η Καμπούλ αρνείται τις κατηγορίες του Ισλαμαμπάντ ότι υποθάλπει ένοπλες ομάδες, ενώ οι Ταλιμπάν κάνουν λόγο για προβοκάτσιες από την άλλη πλευρά. Το Πακιστάν, από την πλευρά του, καταγράφει αύξηση επιθέσεων από το 2021, αποδίδοντάς τες σε μαχητές που δρουν από αφγανικό έδαφος.

Οι δύο χώρες μοιράζονται ένα σύνορο 2.611 χιλιομέτρων, γνωστό ως «Γραμμή Ντουράντ», το οποίο το Αφγανιστάν ουδέποτε έχει αναγνωρίσει επισήμως. Η UNAMA χαιρέτισε την επίτευξη εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι οι μάχες έχουν προς το παρόν σταματήσει, ωστόσο τα σύνορα παραμένουν κλειστά και εύθραυστα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
14:09 Εγκατάσταση 20 οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ