Αίολος Αγυιάς: Ο τραυματισμός του Στόλλα και το buzzer beater του Χρυσανθακόπουλου

Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε με τρίποντο του Χρυσανθακόπουλου στην εκπνοή στο παιχνίδι με τον Α.Ο. Δύμης ΄07 στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Κάτω Αχαϊας.

09 Δεκ. 2025 12:33
Pelop News

Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε από τον Α.Ο. Δύμης ΄07 με σκορ 83-80 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η, με buzzer beater τρίποντο του Ντίνου Χρυσανθακόπουλου (οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για βήματα).

«Ηταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι πού κρίθηκε στις λεπτομέρειες», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ετσι, όμως, είναι το μπάσκετ. Μας στοίχισε ο τραυματισμός τού Στόλλα. Συγχαρητήρια στον Α.Ο. Δύμης ΄07. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας…».

Διαιτητές: Μαρινάκης-Σαμαράς-Φίλιας. Τα 10λεπτα: 27-28, 21-12, 12-19, 23-21.

ΑΟ ΔΥΜΗΣ ΄07 (Μαντάς): Λιάκος, Παπαδόπουλος Λάμπης, Κλαμπάνης 7, Χρυσανθακόπουλος 26 (3), Τσώκος, Τουμπουλης 16 (4), Λαμπρόπουλος 4,Κωνσταντινόπουλος 11 (1), Δημητρόπουλος 4, Γιωτόπουλος 11, Ρίπις 4, Γεωργόπουλος.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκεντζος): Λαγογιάννης 23 (3), Σπύρου 17 (3), Πίκιος 8 (2), Βαλαής 11 (2), Στόλλας 2, Νάτσκος 15 (1), Τσούνας 4, Παπαδημητρίου, Βλαχόπουλος, Σκλάβος, Φούντας.

 

 

