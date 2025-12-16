Αίολος Αγυιάς: Πλήρωσε την αστοχία του με Απολλωνιάδα

Ο Αίολος Αγυιάς πλήρωσε τα άσχημα ποσοστά ευστοχίας του σε μέση και μακρινή απόσταση, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα από την Απολλωνιάδα με σκορ 69-65 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Το α΄ ημίχρονο ήταν αμφίρροπο (32-31), με τους «μελανόλευκους» να ξεφεύγουν στη γ΄ περίοδο (44-57) και τον Αίολο Αγυιάς να μην ολοκληρώνει επιτυχώς στην τελευταία περίοδο την ύστατη αντεπίθεση που επιχείρησε.

«Χάσαμε το παιχνίδι εξαιτίας των τραγικών ποσοστών που είχαμε σε δίποντα, τρίποντα, αλλά και στις ελεύθερες βολές», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Ηταν μία ήττα εκτός προγράμματος. Θα ανασυνταχτούμε στη διάρκεια της διακοπής για να εμφανιστούμε έτοιμοι στη συνέχεια».

Διαιτητές: Ελ Ανύ-Μπολάνο-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 15-16, 17-15, 12-26, 21-12.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 6 (1), Σπύρου 12 (1), Νάτσκος 9, Βλαχόπουλος, Λαγογιάννης 20 (2), Στόλλας 4, Πίκιος 9, Ιωαννίδης, Σκλάβος, Παπαδημητρίου, Φούντας 5.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ (Καλλίγας): Δ. Αθανασόπουλος 13 (1), Λ. Βαλκανάς 20 (4), Τζουανόπουλος 5 (1), Βασιλείου, Καλύβας 20 (2), Μαντέλης, Ι. Παγώνης, Χριστόπουλος 8 (2), Βόικος 3 (1).

