Αίολος Αγυιάς: Πλήρωσε την αστοχία του με Απολλωνιάδα

Ο Αίολος Αγυιάς ήταν απελπιστικά άστοχος στο παιχνίδι με την Απολλωνιάδα, με αποτέλεσμα να μην αποφύγει την ήττα από τους «μελανόλευκους».

Αίολος Αγυιάς: Πλήρωσε την αστοχία του με Απολλωνιάδα Ο Αίολος Αγυιάς ήταν πολύ άστοχος κόντρα στην Απολλωνιάδα και το πλήρωσε
16 Δεκ. 2025 11:57
Pelop News

Ο Αίολος Αγυιάς πλήρωσε τα άσχημα ποσοστά ευστοχίας του σε μέση και μακρινή απόσταση, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα από την Απολλωνιάδα με σκορ 69-65 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Το α΄ ημίχρονο ήταν αμφίρροπο (32-31), με τους «μελανόλευκους» να ξεφεύγουν στη γ΄ περίοδο (44-57) και τον Αίολο Αγυιάς να μην ολοκληρώνει επιτυχώς στην τελευταία περίοδο την ύστατη αντεπίθεση που επιχείρησε.

«Χάσαμε το παιχνίδι εξαιτίας των τραγικών ποσοστών που είχαμε σε δίποντα, τρίποντα, αλλά και στις ελεύθερες βολές», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Ηταν μία ήττα εκτός προγράμματος. Θα ανασυνταχτούμε στη διάρκεια της διακοπής για να εμφανιστούμε έτοιμοι στη συνέχεια».

Διαιτητές: Ελ Ανύ-Μπολάνο-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 15-16, 17-15, 12-26, 21-12.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 6 (1), Σπύρου 12 (1), Νάτσκος 9, Βλαχόπουλος, Λαγογιάννης 20 (2), Στόλλας 4, Πίκιος 9, Ιωαννίδης, Σκλάβος, Παπαδημητρίου, Φούντας 5.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ (Καλλίγας): Δ. Αθανασόπουλος 13 (1), Λ. Βαλκανάς 20 (4), Τζουανόπουλος 5 (1), Βασιλείου, Καλύβας 20 (2), Μαντέλης, Ι. Παγώνης, Χριστόπουλος 8 (2), Βόικος 3 (1).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:01 Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού
14:00 Προσωπικός παιδίατρος με 2,5 ευρώ ανά παιδί: Εξευτελιστικές αμοιγές ΕΟΠΥΥ για συμβεβλημένους γιατρούς
13:48 Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Συνεχίζονται οι απολογίες
13:36 Κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αρχάνες: Πώς στήθηκε η απάτη των 1,7 εκατ. ευρώ
13:27 Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης
13:22 Στο πλευρό των δήμων η «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης
13:16 Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – Τι υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες BINTEO
13:08 Η αποκάλυψη του Γ. Αϊβάζη για την μάχη με τον καρκίνο
13:07 Το «Παρά πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ ΒΙΝΤΕΟ
13:04 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολίχνη – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ο νέος πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ, Δ. Νικολόπουλος στην «Π»: «Με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας»
12:58 Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς από το μπλόκο
12:55 Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια η τιμή του βαρελιού
12:50 Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»
12:49 Ιωάννινα: Καταδίωξη με 215 κιλά κάνναβης και παιδί στο αυτοκίνητο – Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Πεσκόφ: «Θέλουμε μόνιμη ειρήνη, όχι κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία»
12:42 Διπλή τραγωδία στη Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε όχημα την ίδια στιγμή που καιγόταν το σπίτι του! ΦΩΤΟ
12:38 ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα είναι 9η στην ΕΕ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα-Ποιοι τομείς «καίνε»
12:31 Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών, τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
12:30 Στην Πάτρα το πρώτο «πράσινο» πρωτάθλημα πυγμαχίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ