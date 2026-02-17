Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα

“Είμαι μία μεγάλη νίκη, τουλάχιστον όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, απέναντι σε μία πάρα πολύ έμπειρη ομάδα”.

Με αυτά τα λόγια αναφέρθηκε στην επικράτηση του Αίολου Αγυιάς επί της Ολυμπιάδας για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η ο προπονητής της πατρινής ομάδας Βασίλης Σκεντζος.

“Στο α’ ημίχρονο δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην επίθεση κι αυτό μας αποσυντόνισε. Αντιδράσαμε παίζοντας πολύ καλή άμυνα στο τελευταίο 10λεπτο και με σωστές επιλογές στην επίθεση πήραμε τη νίκη”, πρόσθεσε ο έμπειρος τεχνικός.

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Σαμαράς-Χατζηγιάννης. Τα 10λεπτα: 12-18, 12-16, 19-21, 24-10.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 13 (1), Σπύρου 7 (1), Νάτσκος 4, Λαγογιάννης 9 (1), Στόλλας 4, Πίκιος 14 (1), Τσούνας 16 (1), Παπαδημητρίου, Σκλάβος.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Βουρνάς): Γιαννακόπουλος 10, Σωτηρόπουλος 10 (2), Τσαούσης 1, Αδαμόπουλος 6 (2), Θ. Αθανασόπουλος 14, Χριστοδουλόπουλος 5 (1), Παπαχρήστος 14, Καρακάσης 2, Διονυσόπουλος 2, Κορακιανίτης 5 (1).

