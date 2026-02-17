Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα

Ο Αίολος Αγυιάς επικράτησε με 67-65 στο θρίλερ με την Ολυμπιάδα, με τον προπονητή των νικητών Βασίλη Σκέντζο να μιλάει για την αναμέτρηση.

Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα Ο Αίολος Αγυιάς πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Ολυμπιάδας
17 Φεβ. 2026 23:49
Pelop News

“Είμαι μία μεγάλη νίκη, τουλάχιστον όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, απέναντι σε μία πάρα πολύ έμπειρη ομάδα”.

Με αυτά τα λόγια αναφέρθηκε στην επικράτηση του Αίολου Αγυιάς επί της Ολυμπιάδας για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η ο προπονητής της πατρινής ομάδας Βασίλης Σκεντζος.

Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα

“Στο α’ ημίχρονο δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην επίθεση κι αυτό μας αποσυντόνισε. Αντιδράσαμε παίζοντας πολύ καλή άμυνα στο τελευταίο 10λεπτο και με σωστές επιλογές στην επίθεση πήραμε τη νίκη”, πρόσθεσε ο έμπειρος τεχνικός.

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Σαμαράς-Χατζηγιάννης. Τα 10λεπτα: 12-18, 12-16, 19-21, 24-10.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 13 (1), Σπύρου 7 (1), Νάτσκος 4, Λαγογιάννης 9 (1), Στόλλας 4, Πίκιος 14 (1), Τσούνας 16 (1), Παπαδημητρίου, Σκλάβος.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Βουρνάς): Γιαννακόπουλος 10, Σωτηρόπουλος 10 (2), Τσαούσης 1, Αδαμόπουλος 6 (2), Θ. Αθανασόπουλος 14, Χριστοδουλόπουλος 5 (1), Παπαχρήστος 14, Καρακάσης 2, Διονυσόπουλος 2, Κορακιανίτης 5 (1).

 

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Όταν τα αδέλφια γίνονται ξένοι: Γιατί η αποξένωση είναι συχνότερη απ’ όσο νομίζουμε
23:49 Αίολος Αγυιάς: Τι είπε ο Βασίλης Σκέντζος για τη νίκη-θρίλερ με Ολυμπιάδα
23:37 Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις 2025
23:21 Viral βίντεο με «μονομαχία» Brad Pitt – Tom Cruise: Εντυπωσιακό deepfake πυροδοτεί συζήτηση για τα όρια της AI
23:04 Κουφονήσια: Αντιδράσεις για καντίνες και ομπρελοξαπλώστρες σε προστατευόμενες παραλίες
22:51 Όταν οι ειδήσεις φοβίζουν: Πώς η καταστροφολογία επηρεάζει την ανησυχία για την υγεία
22:39 Οι ΗΠΑ χτύπησαν σε Ειρηνικό και Καραϊβική ναρκο-σκάφη – Έντεκα νεκροί
22:24 Ολυμπιακός: Όλοι έτοιμοι για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν – Ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας
22:20 Κύπελλο Ελλάδος: Άνετα ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ – Προκρίθηκε στα ημιτελικά
22:15 Διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: Τεταμένο το κλίμα την πρώτη ημέρα στη Γενεύη
22:04 Στυτική Δυσλειτουργία: Πέντε τρόποι να την αντιμετωπίσεις
21:53 Hellenic Train: Άκυρα τα δρομολόγια της Τετάρτης στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία
21:41 Καμένο ΙΧ στη Νέα Πέραμο – Ερευνώνται σύνδεσμοι με τη δολοφονία 27χρονου επιχειρηματία
21:32 ΟΠΕΚΑ: Ελεγχος για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων την περίοδο 2020-2022
21:24 Γιατί πολλές γυναίκες διαλέγουν να έχουν σκύλο αντί για άνδρα
21:16 Αιτωλοακαρνανία: Ηχησε το 112 για το φράγμα Στράτου – Απελευθέρωση υδάτων και προειδοποιήσεις
21:08 Πάτρα: Την Τετάρτη οι κηδείες των δύο αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στην Εγλυκάδα – Ποιες ήταν
21:00 Πάτρα: Το παντοπωλείο της γειτονιάς εξελίχθηκε – Ο Παναγιώτης Στασινόπουλος στην «Π»
20:52 Προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία: Αυξημένες εκροές νερού στον Αχελώο λόγω έντονων βροχοπτώσεων
20:44 Χεζμπολάχ: Απόρριψη του χρονοδιαγράμματος για τον αφοπλισμό εντός τεσσάρων μηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ