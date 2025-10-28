Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»

Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε από την Ολυμπιάδα, με τα μέλη του σταφ να βάζουν ως στόχο για τη συνέχεια την κατάκτηση νικών.

28 Οκτ. 2025 18:18
Pelop News

Την ήττα από την Ολυμπιάδα, εκτός έδρας, με σκορ 77-69 υπέστη ο Αίολος Αγυιάς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

«Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια. Βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, με τρία εκτός έδρας παιχνίδια τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Από την επόμενη αγωνιστική, μόνος στόχος μας είναι η νίκη. Θα δουλέψουμε γι΄ αυτό», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος.

Ο συνεργάτης του, Αγγελος Χατζαράς τόνισε τα εξής: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά, με σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση με αποτέλεσμα να προηγούμαστε στο α΄ ημίχρονο. Δεν δείξαμε ανάλογο πρόσωπο στο β΄ ημίχρονο, χάσαμε τη συγκέντρωση μας, ίσως κουραστήκαμε, με την Ολυμπιάδα να το εκμεταλλεύεται στο έπακρο και να επικρατεί δίκαια. Από εδώ και στο εξής χρειαζόμαστε νίκες».

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Μπολάνο-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 12-15, 18-19, 28-20, 19-15.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Βουρνάς): Γιαννακόπουλος 15 (3), Τσαούσης 6 (1), Δενδής 8 (1), Χριστοδουλόπουλος 2, Αδαμόπουλος, Κορακιανίτης 13 (3), Διονυσόπουλος, Καρακάσης 5 (1), Παπαχρήστος 7 (1), Θ. Αθανασόπουλος 12.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 8, Παπαδημητρίου, Σπύρου 1, Νάτσκος 6, Ιωαννίδης, Φούντας 3 (1), Λαγογιάννης 20 (1), Στόλλας 10 (1), Πίκιος 13 (2), Τσούνας 4, Κολοτούρος 2, Σταυρόπουλος 2.
