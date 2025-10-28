Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»
Ο Αίολος Αγυιάς ηττήθηκε από την Ολυμπιάδα, με τα μέλη του σταφ να βάζουν ως στόχο για τη συνέχεια την κατάκτηση νικών.
Την ήττα από την Ολυμπιάδα, εκτός έδρας, με σκορ 77-69 υπέστη ο Αίολος Αγυιάς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.
«Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια. Βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, με τρία εκτός έδρας παιχνίδια τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Από την επόμενη αγωνιστική, μόνος στόχος μας είναι η νίκη. Θα δουλέψουμε γι΄ αυτό», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος.
Ο συνεργάτης του, Αγγελος Χατζαράς τόνισε τα εξής: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά, με σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση με αποτέλεσμα να προηγούμαστε στο α΄ ημίχρονο. Δεν δείξαμε ανάλογο πρόσωπο στο β΄ ημίχρονο, χάσαμε τη συγκέντρωση μας, ίσως κουραστήκαμε, με την Ολυμπιάδα να το εκμεταλλεύεται στο έπακρο και να επικρατεί δίκαια. Από εδώ και στο εξής χρειαζόμαστε νίκες».
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Μπολάνο-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 12-15, 18-19, 28-20, 19-15.
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Βουρνάς): Γιαννακόπουλος 15 (3), Τσαούσης 6 (1), Δενδής 8 (1), Χριστοδουλόπουλος 2, Αδαμόπουλος, Κορακιανίτης 13 (3), Διονυσόπουλος, Καρακάσης 5 (1), Παπαχρήστος 7 (1), Θ. Αθανασόπουλος 12.
ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 8, Παπαδημητρίου, Σπύρου 1, Νάτσκος 6, Ιωαννίδης, Φούντας 3 (1), Λαγογιάννης 20 (1), Στόλλας 10 (1), Πίκιος 13 (2), Τσούνας 4, Κολοτούρος 2, Σταυρόπουλος 2.
