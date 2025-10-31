Airbnb: Συνεχής αύξηση καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων στην Ελλάδα εμφανίζει αδιάλειπτη ανοδική πορεία από τις αρχές του 2025, με τον αριθμό των διαθέσιμων ακινήτων να αυξάνεται μηνιαίως σε σχέση με το 2024, εδραιώνοντας μια δυναμική που ξεκίνησε το 2023 και κορυφώθηκε πέρυσι. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η προσφορά καταλυμάτων και κλινών ξεπέρασε ιστορικά υψηλά, ενώ η ζήτηση διατηρείται σε ισορροπημένα επίπεδα.

Αύξηση αριθμού καταλυμάτων ανά τρίμηνο

Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με ισχυρή δυναμική, καταγράφοντας σταθερές αυξήσεις. Τον Ιανουάριο, ο αριθμός των καταλυμάτων έφτασε τα 213.000, σημειώνοντας άνοδο 23.000 μονάδων σε σύγκριση με τα 190.000 του Ιανουαρίου 2024. Τον Φεβρουάριο, η προσφορά ανήλθε σε 216.000 (+20.000 από τα 196.000 πέρυσι), ενώ τον Μάρτιο έφτασε τα 222.000 (+18.000 από τα 204.000).

Στο δεύτερο τρίμηνο, η τάση διατηρήθηκε σε υψηλούς ρυθμούς. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 228.000 καταλύματα (+16.000 από τα 212.000 του 2024), τον Μάιο 236.000 (+18.000 από τα 218.000) και τον Ιούνιο 242.000 (+17.000 από τα 225.000).

Το τρίτο τρίμηνο ολοκληρώθηκε με νέα ρεκόρ. Τον Ιούλιο, ο αριθμός έφτασε τα 246.000 (+14.000 από τα 232.000), τον Αύγουστο κορυφώθηκε στα 247.000 (+14.000 από τα 233.000) και τον Σεπτέμβριο εμφάνισε ελαφρά μείωση στα 245.000, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερος κατά 13.000 από τα 232.000 του προηγούμενου έτους.

Ενίσχυση διαθέσιμων κλινών – Πρωτοφανή υπέρβαση του 1 εκατ.

Παράλληλα, οι διαθέσιμες κλίνες παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο του 1 εκατομμυρίου από τον Απρίλιο – νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στην περίοδο 2019-2025. Τον Ιανουάριο, ο αριθμός έφτασε τις 947.000 (+102.000 από τις 845.000 του 2024), τον Φεβρουάριο τις 961.000 (+84.000 από τις 877.000) και τον Μάρτιο τις 981.000 (+76.000 από τις 907.000).

Στο δεύτερο τρίμηνο, η αύξηση συνεχίστηκε: Απρίλιος 1.008.000 (+73.000 από τις 935.000), Μάιος 1.038.000 (+76.000 από τις 962.000) και Ιούνιος 1.061.000 (+70.000 από τις 991.000). Τον Ιούλιο, οι κλίνες έφτασαν τις 1.078.000 (+57.000 από τις 1.021.000), τον Αύγουστο κορυφώθηκαν στις 1.081.000 (+58.000 από τις 1.023.000) και τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκαν σε 1.075.000 (+56.000 από τις 1.019.000).

Σταθερή πληρότητα παρά την ενίσχυση προσφοράς

Η πληρότητα καταλυμάτων παρέμεινε σε υγιή επίπεδα, αντανακλώντας ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Στο πρώτο τρίμηνο, ο Ιανουάριος κατέγραψε 14% (+2 ποσοστιαίες μονάδες από το 12% του 2024), ο Φεβρουάριος 15% (+5 π.μ. από το 10%) και ο Μάρτιος 17% (σταθερός).

Στο δεύτερο τρίμηνο, ο Απρίλιος έφτασε το 26% (+3 π.μ. από το 23%), ο Μάιος το 28% (-2 π.μ. από το 30%) και ο Ιούνιος το 40% (σταθερός). Στο τρίτο τρίμηνο, ο Ιούλιος διατήρησε 51%, ο Αύγουστος 58% (-1 π.μ. από το 59%) και ο Σεπτέμβριος 45% (σταθερός), επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς.

Μεταβολές στη μέση διάρκεια παραμονής

Η μέση διάρκεια διαμονής ξεκίνησε με ήπια μείωση στο πρώτο τρίμηνο: Ιανουάριος 3,1 διανυκτερεύσεις (-3,1% από 3,2), Φεβρουάριος 3,2 (-11,1% από 3,6) και Μάρτιος 3,4 (-2,9% από 3,5). Στο δεύτερο τρίμηνο, σταθεροποιήθηκε: Απρίλιος 3,7 (σταθερός), Μάιος 3,6 (+5,9% από 3,4) και Ιούνιος 3,8 (+2,7% από 3,7). Στο τρίτο τρίμηνο, ενισχύθηκε: Ιούλιος 4,1 (σταθερός), Αύγουστος 4,2 (+2,4% από 4,1) και Σεπτέμβριος 3,8 (σταθερός).

