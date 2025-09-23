Αϊτή: Drone σκότωσε 8 παιδιά στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας ΒΙΝΤΕΟ

Ένα drone σκότωσε τουλάχιστον οκτώ παιδιά στην Αϊτή στο πάρτι γενεθλίων ενός αρχηγού συμμορίας. Την είδηση μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη (23.09.2025).

Από την επίθεση του drone – καμικάζι στην Αϊτή έπεσαν νεκροί και τέσσερις ενήλικες, αλλά είναι άγνωστο αν ανάμεσά τους είναι και ο αρχηγός συμμορίας, ο οποίος ήταν ο προφανής στόχος.

Η τραγωδία συνέβη τη στιγμή που εκείνος μοίραζε δώρα στα παιδιά στο πάρτι γενεθλίων του στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της νησιωτικής χώρας.

Το μέσο ενημέρωσης «Haiti Libre» ανέφερε την Τρίτη ότι στόχος της επίθεσης που έγινε το Σαββατοκύριακο (σ.σ. 20 – 21 Σεπτεμβρίου) στη συνοικία Σιμόν Πελέ ήταν ο Άλμπερτ Στίβενσον, γνωστότερος με το προσωνύμιο «Ντζούμα». Περισσότεροι από 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεν διευκρινίστηκε αν ο Στίβενσον ήταν μεταξύ των θυμάτων.

At least 11 people, including eight children, were reported killed in a drone attack in a gang-controlled area of Haiti’s capital Port-au-Prince. Relatives of the victims said police were targeting a suspected gang leader. pic.twitter.com/l30WK4FeY4 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 23, 2025

Drones κατά της εγκληματικότητας…

Η κυβέρνηση της Αϊτής άρχισε να χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά τον Μάρτιο, με τη στήριξη της «Vectus Global», μιας ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που ανήκει στον ιδρυτή της Blackwater, Έρικ Πρινς, προκειμένου να καταπολεμήσει τις βίαιες, ένοπλες ομάδες που έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών. Ούτε η αστυνομία, ούτε η προεδρία, ούτε η «Vectus Global» ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε μόνο ότι διεξάγεται έρευνα.

Μια ανάλυση του ινστιτούτου «Insight Crime» στα τέλη Ιουνίου διαπίστωσε ότι οι επιθέσεις με κυβερνητικά drones άλλαξαν προσωρινά το τοπίο ασφαλείας, ωστόσο η νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων αμφισβητείται και οι αναφορές για θύματα μεταξύ των αμάχων αυξάνονταν.

Οι λεπτομέρειες αυτής της τελευταίας επιχείρησης στην πρωτεύουσα, όπου οι ηγέτες των συμμοριών ασκούν αυστηρό έλεγχο στις κοινότητες και οι αρχές σπάνια σχολιάζουν δημόσια τις επιθέσεις, άρχισαν να εμφανίζονται μόλις τώρα.

Η αποστολή του ΟΗΕ στην Αϊτή εκτιμά ότι τουλάχιστον 236 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 223 τραυματίστηκαν σε επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, εκ των οποίων οι έξι δεν ήταν μέλη συμμοριών.

