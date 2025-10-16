Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις

Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ζητά αναπαράσταση του εγκλήματος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με βάση το υλικό από εκατοντάδες κάμερες και τις επερχόμενες άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.

16 Οκτ. 2025 15:00
Pelop News

Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα υπέβαλε, μέσω του δικηγόρου της, η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, επιδιώκοντας να ρίξει φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του θύματος ζητά να αποσαφηνιστεί ποιος από τους δύο 22χρονους κατηγορούμενους τράβηξε τη σκανδάλη, οδηγώντας στον θάνατο τον ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Από τις περίπου 300 κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών, οι αναλυτές έχουν εξετάσει μόλις 30, ενώ αναμένονται κρίσιμα ευρήματα από το υπόλοιπο υλικό. Παράλληλα, οι αστυνομικοί περιμένουν τις άρσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι οποίες – σύμφωνα με πληροφορίες – αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

Οι άρσεις αναμένεται να αποκαλύψουν αν και με ποια πρόσωπα επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι, καθώς ο ένας εξ αυτών έχει ισχυριστεί προφορικά στους αστυνομικούς ότι ο συνεργός του τηλεφώνησε σε άτομο που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ λίγο πριν το φονικό. Αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, θα φωτίσουν ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι του παζλ.

Την ίδια στιγμή, ο φερόμενος ως εκτελεστής επιμένει να αρνείται κάθε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι ο συνεργός του ήταν εκείνος που πυροβόλησε, ενώ καταθέσεις μαρτύρων φέρονται να τον αναγνωρίζουν ως τον άνδρα που άνοιξε πυρ εναντίον των δύο θυμάτων.

Το κατηγορητήριο

Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο συγκατηγορούμενός του αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία και απόπειρα, απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από κάμερες, επικοινωνίες και μαρτυρίες, επιδιώκοντας να διαλευκάνουν πλήρως ποιος τράβηξε τη σκανδάλη και ποιοι συμμετείχαν στη δολοφονική ενέδρα που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.
