Αιτωλικό: Πέταξαν νεκρά πρόβατα στην λιμνοθάλασσα ΦΩΤΟ

Επτά νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν πεταμένα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, στην Αιτωλοακαρνανία.

Οπως έγινε γνωστό, σε φωτοβόλτα και ορνιθοπαρατήρηση στην περιοχή της Φοινικιάς, μέλος του τμήματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πολ. & Μορφ. Συλλόγου «Το Αιτωλικό», εντόπισε να νεκρά πρόβατα πεταμένα στην άκρη της λιμνοθάλασσας.

«Δεν γνωρίζουμε τους λόγους αυτής της ενέργειας… Πρόκειται όμως για μια εστία μόλυνσης για όλους μας, για άλλα ζώα και το περιβάλλον. Επίσης βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή Natura… Από αυτά τα ψοφίμια, μπορεί να μολυνθούν αρπακτικά πουλιά και το αποτέλεσμα της αποσύνθεσής τους, καταλήγει στην λιμνοθάλασσα στα ψάρια και στα υδρόβια πτηνά…

