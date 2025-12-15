Αιτωλοακαρνανία: Δύο δενδρύλλια κάνναβης σε οικία στο Παναιτώλιο – Συνελήφθη άνδρας

Συνελήφθη προχθές το πρωί στο Παναιτώλιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν δύο δενδρύλλια κάνναβης, μία ηλεκτρική λάμπα, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

