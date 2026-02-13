Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ

Η έντονη κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα προκάλεσε νέα κατολίσθηση στην περιοχή της Αμφιλοχίας, οδηγώντας σε διακοπή κυκλοφορίας και σημαντική ταλαιπωρία οδηγών. Οι αρχές προχώρησαν σε εκτροπές κυκλοφορίας, ενώ το φαινόμενο παραμένει υπό παρακολούθηση.

Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό - Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ
13 Φεβ. 2026 11:30
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσε μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό. Στο σημείο επιχείρησαν σκαπτικά μηχανήματα για την απομάκρυνση πετρωμάτων και χωμάτων, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε άμεσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται προσωρινά μέσω της παρακαμπτήριας οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, καθώς η κατολίσθηση έχει δημιουργήσει σημαντικό εμπόδιο στη βασική σύνδεση της Ηπείρου με την υπόλοιπη χώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων που συνεχίζονται σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας.

Το πρόβλημα στις μετακινήσεις χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονο, καθώς σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει άμεση εναλλακτική διαδρομή για όσους κινούνται από την Ήπειρο προς τη νότια Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, όσοι έχουν επείγουσα ανάγκη μετακίνησης καλούνται να ακολουθούν μεγαλύτερη διαδρομή μέσω Πρέβεζας, του υποθαλάσσιου τούνελ Ακτίου–Πρέβεζας, Λευκάδας και στη συνέχεια της Αμβρακίας Οδού.

Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό - Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να ενημερώνονται πριν από κάθε μετακίνηση για την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία, ιδίως όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Την ίδια στιγμή, η συνεχής βροχόπτωση έχει δημιουργήσει αυξημένο κίνδυνο νέων κατολισθήσεων σε αρκετά σημεία της διαδρομής. Στην πλαγιά όπου εκδηλώθηκε το φαινόμενο σχηματίστηκε μικρός καταρράκτης από τα νερά της βροχής, ο οποίος παρασύρει χώμα, πέτρες και λάσπη, επιβαρύνοντας την κατάσταση και καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή επιτήρηση της περιοχής.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι οι εκτροπές κυκλοφορίας εφαρμόζονται στο 127ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων προς την κατεύθυνση Ιωαννίνων και μέσω της Αμβρακίας Οδού, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Νέα Μάκρη: Κατέρρευσε κολώνα φωτισμού στο κέντρο – Ζημιές σε αυτοκίνητο, γλίτωσε πεζός από τύχη
11:45 Οι «μικροί» του Ατλάντα τα βάζουν με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης
11:38 Έφυγε ο Αριστείδης Μανωλάκος – Σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
11:36 Τι είπε η Τζους Ευείδη για την ηλικία της και τους…ρόλους
11:30 Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ
11:30 ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία για την μείωση στα ασφαλισμένα ακίνητα
11:23 Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
11:22 Χρυσός: Ανακάμπτει με άνοδο έως 1,5% μετά το χθεσινό sell-off
11:19 Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση κυκλώματος διαρρηκτών Συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική έρευνα
11:16 Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»
11:13 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου
11:11 Ο ΝΟΠ αναχώρησε πάνοπλος για τη Χίο
11:04 Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα – Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα
11:04 Η «Φλόγα» για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, οι αριθμοί και η δράση στην Πάτρα
11:03 Καταδίωξη και χειροπέδες στο Καματερό
11:00 Ναύπακτος: Αδειες με υπογραφές ανύπαρκτων υπαλλήλων, άκυρες πάνω από 100 μεταβιβάσεις
10:55 Αμερική: Ο Τραμπ ακυρώνει επιστημονικό κείμενο για την κλιματική κρίση, πως επηρεάζει τα ΙΧ
10:51 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες «παγίδες» στις προσυμπληρωμένες να προσέξετε, πώς να γλιτώσετε έξτρα φόρους και πρόστιμα
10:48 Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ
10:44 Καρυστιανού: «Εθνική διπλωματική ήττα» η υποδοχή Μητσοτάκη στην Τουρκία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ