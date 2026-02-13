Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Ελλάδας προκάλεσε μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό. Στο σημείο επιχείρησαν σκαπτικά μηχανήματα για την απομάκρυνση πετρωμάτων και χωμάτων, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε άμεσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται προσωρινά μέσω της παρακαμπτήριας οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, καθώς η κατολίσθηση έχει δημιουργήσει σημαντικό εμπόδιο στη βασική σύνδεση της Ηπείρου με την υπόλοιπη χώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων που συνεχίζονται σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας.

Το πρόβλημα στις μετακινήσεις χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονο, καθώς σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει άμεση εναλλακτική διαδρομή για όσους κινούνται από την Ήπειρο προς τη νότια Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές, όσοι έχουν επείγουσα ανάγκη μετακίνησης καλούνται να ακολουθούν μεγαλύτερη διαδρομή μέσω Πρέβεζας, του υποθαλάσσιου τούνελ Ακτίου–Πρέβεζας, Λευκάδας και στη συνέχεια της Αμβρακίας Οδού.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να ενημερώνονται πριν από κάθε μετακίνηση για την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία, ιδίως όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Την ίδια στιγμή, η συνεχής βροχόπτωση έχει δημιουργήσει αυξημένο κίνδυνο νέων κατολισθήσεων σε αρκετά σημεία της διαδρομής. Στην πλαγιά όπου εκδηλώθηκε το φαινόμενο σχηματίστηκε μικρός καταρράκτης από τα νερά της βροχής, ο οποίος παρασύρει χώμα, πέτρες και λάσπη, επιβαρύνοντας την κατάσταση και καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή επιτήρηση της περιοχής.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι οι εκτροπές κυκλοφορίας εφαρμόζονται στο 127ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων προς την κατεύθυνση Ιωαννίνων και μέσω της Αμβρακίας Οδού, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

