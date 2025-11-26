Ακίνητα: «Φωτιά» στις τιμές διαμερισμάτων, πρωταθλήτρια η περιφέρεια

Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7% το γ΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αύξηση είναι γενικευμένη:

Θεσσαλονίκη: +9,6%

Άλλες μεγάλες πόλεις: +8,9%

Λοιπή Ελλάδα: +8,5%

Αθήνα: +6,6%

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα παλαιότερα διαμερίσματα (άνω 5 ετών) ακριβαίνουν ταχύτερα (+8,5%) από τα νεόδμητα (+6,6%), ενώ η περιφέρεια έχει πάψει να αποτελεί φθηνή εναλλακτική. Η ΤτΕ προειδοποιεί ότι η περιορισμένη νέα οικοδομική δραστηριότητα και η συγκέντρωση ζήτησης σε επενδυτικά ακίνητα και τουριστικές περιοχές ενισχύουν τον κίνδυνο δημιουργίας «φούσκας» στα παλιά ακίνητα.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,5% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,3% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% στην Αθήνα, 9,6% στη Θεσσαλονίκη, 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,7%, 7,5% και 10,9% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7% (αναθεωρημένα στοιχεία).

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η άνοδος των τιμών κατοικίας παραμένει ισχυρή και το 2025, με την περιφέρεια και τα παλαιότερα ακίνητα να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά.

