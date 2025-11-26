Ακίνητα: «Φωτιά» στις τιμές διαμερισμάτων, πρωταθλήτρια η περιφέρεια

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι τιμές κατοικίας έχουν σημειώσει σωρευτική άνοδο που ξεπερνά κατά πολύ τον γενικό πληθωρισμό, απομακρύνοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση για τα νοικοκυριά.

26 Νοέ. 2025 8:15
Pelop News

Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, οι τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7% το γ΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αύξηση είναι γενικευμένη:

  • Θεσσαλονίκη: +9,6%
  • Άλλες μεγάλες πόλεις: +8,9%
  • Λοιπή Ελλάδα: +8,5%
  • Αθήνα: +6,6%

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα παλαιότερα διαμερίσματα (άνω 5 ετών) ακριβαίνουν ταχύτερα (+8,5%) από τα νεόδμητα (+6,6%), ενώ η περιφέρεια έχει πάψει να αποτελεί φθηνή εναλλακτική. Η ΤτΕ προειδοποιεί ότι η περιορισμένη νέα οικοδομική δραστηριότητα και η συγκέντρωση ζήτησης σε επενδυτικά ακίνητα και τουριστικές περιοχές ενισχύουν τον κίνδυνο δημιουργίας «φούσκας» στα παλιά ακίνητα.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,5% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,3% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% στην Αθήνα, 9,6% στη Θεσσαλονίκη, 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,7%, 7,5% και 10,9% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7% (αναθεωρημένα στοιχεία).

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η άνοδος των τιμών κατοικίας παραμένει ισχυρή και το 2025, με την περιφέρεια και τα παλαιότερα ακίνητα να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά.

 

