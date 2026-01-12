Ακινητοποιούνται τα ταξί στην Πάτρα, 24ωρη απεργία την Τρίτη

Στην Πανελλαδική 24ωρη απεργία που έχει προκυρήξει η ΠΟΕΙΑΤΑ για αύριο Τρίτη 13/01/2026, συμμετέχει το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας, μετά από απόφαση που ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση.

Η απεργία θα ξεκινήσει από τις 5 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 5πμ της Τετάρτης.

Σε ανακοίνωση των ιδιοκτητών ταξί Πάτρας, αναφέρεται:

«Κατά την διάρκεια της απεργίας δεν θα εκτελεστούν τα σχολικά δρομολόγια.

Διεκδικούμε μαζικά και δυναμικά την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Πάγια και βασικά αιτήματά που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου.

Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι η εξής:

-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση

-Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης μέχρι το 2035

-Υλοποίηση των εκκρεμών θεμάτων του “εραριστικού”νομοσχεδίου

-Πάταξη της υποκλοπής μεταφορικού έργου από εξωθεσμικούς παράγοντες

-Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές

Ο κλάδος των ταξί δίνει μεγάλο αγώνα επιβίωσης.Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του

