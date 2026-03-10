Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί

10 Μαρ. 2026 16:12
Pelop News

Επιμένει στην αθωότητα του Κώστα Δόξα ο Άκης Δείξιμος και δηλώνει πως αργά ή γρήγορα ο αδερφός του θα δικαιωθεί, καθώς γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην καταδίκη του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία μετά από μήνυση και αγωγή της πρώην συζύγου του, Μαρία Δεληθανάση, εξηγώντας πως έχει επηρεάσει όλη την οικογένεια, αλλά δεν παύουν να τον αγαπούν και να τον στηρίζουν.

Ο Άκης Δείξιμος είπε στο «Πρωινό» την Τρίτη 10 Μαρτίου για την απόφαση του δικαστηρίου κατά του Κώστα Δόξα: «Μας έχει επηρεάσει οικογενειακώς. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός για την οικογένεια. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί. Δεν παύω να ελπίζω, πολύ απλά επειδή γνωρίζω την αλήθεια».

Στη συνέχεια, σχολίασε την απομάκρυνσή του από το J2US: «Αυτό ήταν αρκετά δυσάρεστο, ειδικά αυτή η τιμωρία, το να απομακρυνθεί από την εργασία του. Δούλευε, παρουσιαζόταν πάρα πολύ όμορφα, έβλεπα πάλι τον αδερφό μου λαμπερό και χαρούμενο. Τον έβλεπε και η κόρη του και στενοχωριέται που δεν τον βλέπει πια».

Κλείνοντας, ο Άκης Δείξιμος μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση του αδερφού του, αλλά και για τα δικά του συναισθήματα σχετικά με την υπόθεση: «Δεν είναι καλά ο Κώστας ακόμα. Βρίσκει τη χαρά του κάθε εβδομάδα που ανεβαίνει πάνω και βλέπει το παιδί του. Ο κόσμος είναι δίπλα του, τον αγαπάει. Η οικογένειά του είναι δίπλα του, τον αγαπάμε, τον αγαπάω… Οπότε η ζωή συνεχίζεται. Είμαι και στενοχωρημένος, είναι πολλά τα συναισθήματα. Κακά συναισθήματα υπάρχουν δυστυχώς. Είμαι και θυμωμένος. Εμένα με ενδιαφέρουν κυρίως αυτοί που μας γνωρίζουν, που γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει», είπε.

