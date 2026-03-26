Ακμή που δεν λέει να φύγει; Ίσως η απάντηση να βρίσκεται στην οθόνη του κινητού

Μπορεί να ακολουθείτε με συνέπεια τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας, όμως τα σπυράκια να συνεχίζουν να επιμένουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εξήγηση δεν βρίσκεται μόνο στα καλλυντικά ή στις ορμόνες, αλλά και σε μια καθημερινή συνήθεια που συχνά περνά απαρατήρητη: τη συνεχή επαφή του κινητού τηλεφώνου με το πρόσωπο.

Το κινητό συγκεντρώνει μέσα στην ημέρα λιπαρότητα, ιδρώτα, σκόνη, υπολείμματα μακιγιάζ και μικρόβια από τα χέρια, τις τσάντες και τις επιφάνειες όπου ακουμπά. Όταν το πιέζουμε στο μάγουλο ή στο σαγόνι για να μιλήσουμε, όλα αυτά μεταφέρονται στο δέρμα, σε μια περιοχή που ήδη είναι επιρρεπής σε φραγμένους πόρους και ερεθισμό.

Δεν είναι μόνο θέμα «βρωμιάς»

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται απλώς σε μια ακάθαρτη οθόνη. Οι δερματολόγοι εξηγούν ότι ο συνδυασμός τριβής, πίεσης, θερμότητας και υγρασίας μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση του δέρματος, ειδικά όταν υπάρχει ήδη προδιάθεση για ακμή. Αυτό το μοτίβο θυμίζει την λεγόμενη acne mechanica, δηλαδή εξάρσεις που προκαλούνται ή χειροτερεύουν από συνεχή επαφή και ερεθισμό.

Σε ορισμένους ανθρώπους, μάλιστα, η επιβάρυνση φαίνεται πιο έντονα στη μία πλευρά του προσώπου, εκεί όπου κρατούν συνήθως το τηλέφωνο. Σε άλλες περιπτώσεις, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι ακριβώς ακμή αλλά δερματίτιδα εξ επαφής, ειδικά αν υπάρχει ευαισθησία σε μέταλλα όπως το νικέλιο ή το κοβάλτιο που υπάρχουν σε ορισμένες συσκευές ή θήκες.

Πώς να το περιορίσετε

Η λύση είναι απλή, αλλά συχνά παραμελείται: τακτικός καθαρισμός του κινητού και λιγότερη άμεση επαφή με το πρόσωπο. Ένα πέρασμα με μαλακό πανί μικροϊνών και κατάλληλο καθαριστικό για ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μειώσει αισθητά τα υπολείμματα στην επιφάνειά του. Παράλληλα, βοηθά η χρήση ακουστικών ή speakerphone, ειδικά αν έχετε δέρμα ευαίσθητο ή με τάση για ακμή.

Καλό είναι επίσης να δίνεται προσοχή και σε άλλα αντικείμενα που αγγίζουν συχνά το πρόσωπο, όπως μαξιλαροθήκες, πινέλα μακιγιάζ, ακουστικά, γυαλιά και καπέλα. Η επιδερμίδα δεν επηρεάζεται μόνο από ό,τι βάζουμε πάνω της, αλλά και από ό,τι τη «συναντά» καθημερινά. Αυτή είναι μια βασική αρχή που υποστηρίζουν σταθερά οι δερματολόγοι όταν μιλούν για ερεθισμούς από τριβή, πίεση και συσσώρευση ιδρώτα ή λιπαρότητας.

Το κινητό δεν είναι συνήθως η μοναδική αιτία της ακμής. Μπορεί όμως να γίνει ένας σιωπηλός επιβαρυντικός παράγοντας, ειδικά όταν το δέρμα είναι ήδη ευάλωτο. Και μερικές φορές, μια τόσο μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα αρκεί για να κάνει αισθητή διαφορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



